El mundo de la moda lamentó la pérdida del diseñador milanés Giorgio Armani, quien falleció este jueves a los 91 años. Reconocido como el 'Rey Giorgio', su influencia trascendió fronteras y dejó una huella imborrable en la moda italiana e internacional.

En Argentina, varias personalidades que tuvieron la oportunidad de conocerlo expresaron su emoción y respeto a través de sus redes sociales. Valeria Mazza, una de las modelos más reconocidas del país a nivel global, manifestó su conmoción desde Madrid, donde se encuentra trabajando en la preproducción de Bailando con las Estrellas. La modelo describió a Armani como “una persona muy querida” y compartió un emotivo mensaje en Instagram:

“Hasta siempre Giorgio, serás recordado por tu estilo, por tus diseños, dejás un sello imborrable en la moda. Yo te despido con un Grazie porque me elegiste, aprendí mucho de tu clase, tu elegancia y tu simpatía. Me hiciste crecer como modelo pero también como persona y profesional”, escribió Mazza, agregando: “En mi memoria quedarán por siempre cada desfile, cada sonrisa tuya y con el gran amor que hiciste mi vestido de boda. QEPD”.

Entre otros famosos argentinos que homenajearon a Armani se encuentran Wanda Nara y Mauro Icardi. Ambos compartieron en sus historias de Instagram una fotografía tomada en 2018 durante la Semana de la Moda en Milán, donde posaron junto al diseñador. Aunque publicaron sus mensajes de forma individual, coincidieron en utilizar la misma imagen y la misma frase para recordarlo: “Tener elegancia no significa atraer atención sino ser recordado”.

Mauro Icardi, futbolista del Galatasaray, acompañó su publicación con palabras en inglés y citó la frase emblemática de Armani, mientras que Wanda Nara también eligió esa expresión para rendir homenaje al modisto italiano.

Giorgio Armani vistió a destacados argentinos a lo largo de su carrera. Entre ellos, el futbolista Lionel Messi, quien llevó un traje gris oscuro a medida de la casa italiana el día de su casamiento con Antonela Roccuzzo, el 30 de junio de 2017 en Rosario. Además, la modelo Ingrid Grudke fue convocada en múltiples ocasiones para formar parte de campañas y desfiles del diseñador en Europa, participando en eventos importantes en Milán y París.

Otra figura argentina que lució diseños de Armani fue Oriana Sabatini. En febrero de 2022, la cantante y actriz asistió acompañada por Paulo Dybala al desfile de Emporio Armani durante la Milan Fashion Week, donde posó en primera fila con un conjunto de la firma italiana.