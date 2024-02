En este domingo 18 de febrero se realizó una convocatoria y movilización en Angaco para exigir justicia tras el femicidio de Yanina Pérez. En el denominado Paseo Olmos, al lado de la Comisaría 20 y de la municipalidad, alrededor de 100 personas, entre familiares, amigos y vecinos, pidieron que le den una condena ejemplar al único imputado por el asesinato, Ariel Omar Pérez, apodado “el Guascazo”, que fue detenido en esta jornada y espera el juicio en su contra.

A la concentración, a las 21 horas, llegaron los padres de Yanina, David Pérez y María Nievas; su hermana Lorena Flavia; y Fabiana y Melina, hijas de la víctimas. Vestidos con ropa blanca y algunos de negro, sosteniendo carteles que tenían escrito “Justicia por Yanina” o velas encendidas. En un principio se apostaron sobre el Paseo Olmos, para luego iniciar una movilización en los alrededores de la plaza.

Publicidad

Los carteles de Ni Una Menos en el reclamo. (Fotos: Sergio Leiva /DIARIO HUARPE).

En el lugar, DIARIO HUARPE habló con Lorena Flavia Pérez, hermana de Yanina. La mujer vive en Mendoza y tras enterarse de la tragedia viajó a San Juan para acompañar sus padres y sobrinos. “Nos arrancaron a mi hermana de una manera muy cruel e inhumana. Lo único que queremos es justicia”, aseveró y agregó que “hoy estamos acá por ella, por sus hijos y sobre todo por mis padres. Que no haya ninguna Yanina más”.

Al referirse al único acusado, el “Guascazo” Pérez, que estuvo prófugo 72 horas, afirmó tajantemente que “es un animal, pero ni siquiera un animal hace eso. Que se pudra en la cárcel”.

Los padres, hermana e hijas de Yanina encabezaron la movilización. (Fotos: Sergio Leiva /DIARIO HUARPE).

“Esperamos y queremos creer en la Justicia, porque ya ha pasado anteriormente, y este tipo no debería haber estado suelto en la calle. Esperamos que no salga nunca, nunca, más”, agregó y dejó un mensaje para la Justicia de San Juan: “Ojalá le den condena con reclusión perpetua, no una cosa que en unos años pueda salir y hacer lo mismo, no, nunca más”.