Luego de intensos días de búsqueda, se entregó el femicida de Yanina Pérez. Ariel Omar “el Guascaso” Pérez, se encontraba en un domicilio de Angaco. Luego de ser acorralado por la Policía de San Juan, se trasladó hasta la Comisaría 20º y luego de esto a la central de Policía. Este martes, podría ser presentado ante la Justicia por medio de una audiencia de formalización.

El fiscal Adrián Riveros, dialogó con DIARIO HUARPE y comentó que todos estos días hubo intensas investigaciones para dar con el paradero de Pérez. “Todo el día estuvimos andando por la zona y hablando con familiares y demás personas del lugar”, comentó.

“Una persona, de quien vamos a reservar la identidad, fue quien actuó de mediador para proceder con la entrega de Pérez”, explicó Riveros, teniendo así un poco más de detalles sobre cómo fue el momento de la captura en horas de la madrugada del femicida de Yanina Pérez.

Por último, confirmó que “este lunes o más seguramente el martes”, comenzaría la audiencia de formalización contra el Guascaso Pérez y se le presentará la calificación de su delito que es homicidio doblemente agravado por el vínculo (femicidio). No será la primera vez que estará en esa posición, ya que en el año 2020 también intentó matar con un arma blanca a su ex pareja, quien afortunadamente no falleció gracias a que una patrulla pasaba por la zona.