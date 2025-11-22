Fiesta del Sol: realizaron el primer sorteo de bodas emblemáticas

El Ministerio de Gobierno de la provincia de San Juan llevó a cabo el primer sorteo de matrimonios emblemáticos en el marco de la Fiesta Nacional del Sol 2025. La actividad, desarrollada durante la primera noche de feria en la segunda jornada del evento, contó con una participación récord de 48 parejas inscritas y fue presidida por la ministra Laura Palma.

La ministra, Laura Palma, realizó el sorteo. FOTO: Gentileza

La iniciativa de matrimonios emblemáticos tiene como objetivo permitir que las parejas contraigan matrimonio en escenarios representativos de la identidad sanjuanina, seleccionados por su valor histórico, paisajístico y cultural. Estos espacios buscan reflejar la memoria afectiva y las tradiciones de la provincia, proporcionando un marco significativo para la celebración.

Como resultado del sorteo, la pareja compuesta por Juan Fernández y Vanesa Flores resultó adjudicada con el primer lugar, mientras que Jeremías Aciar y Maitena Marcuzzi obtuvieron el segundo puesto. Ambos grupos tendrán la oportunidad de concretar su unión en los lugares emblemáticos previamente establecidos.

Paralelamente a esta actividad, el espacio institucional del Ministerio de Gobierno ofreció servicios de inscripción de uniones convivenciales y gestión de partidas de nacimiento y defunción, facilitando a los ciudadanos el acceso a trámites relacionados con su situación familiar.

La organización del evento anticipó que la propuesta continuará durante la próxima jornada de la feria, con la realización de un nuevo sorteo que permitirá a más parejas acceder a esta experiencia que combina la celebración del amor con la revalorización de los espacios identitarios de la provincia.