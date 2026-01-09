El ingreso de un proceso de ciclogénesis en el territorio argentino provocará un cambio significativo en las condiciones meteorológicas y afectará a gran parte del país durante unas 72 horas. El fenómeno está asociado a la formación e intensificación de un sistema de baja presión, lo que favorece escenarios de inestabilidad prolongada.

La ciclogénesis es el proceso mediante el cual se desarrolla o se profundiza un ciclón, es decir, un sistema de baja presión atmosférica. En el hemisferio sur, los vientos giran en sentido horario alrededor de este tipo de centros, reorganizando las masas de aire y dando lugar a condiciones de mal tiempo.

Este mecanismo se caracteriza por una caída abrupta de la presión atmosférica, que puede ser muy marcada en los casos más intensos. Como consecuencia, se generan vientos fuertes, lluvias persistentes y, en algunas regiones, tormentas organizadas con ráfagas variables según la zona afectada.

Como impactará el fenómeno en el país.

Entre sus principales características se destacan la rápida formación o profundización del sistema de baja presión, la presencia de vientos circulares, lluvias de larga duración y tormentas que pueden extenderse por varios días. En situaciones más severas, la presión puede descender más de 24 hectopascales en apenas 24 horas.

Este tipo de fenómenos es más frecuente durante el otoño y la primavera, especialmente en áreas del centro y este del país, como la región del Río de la Plata. En el actual episodio, se espera que la ciclogénesis mantenga condiciones inestables de manera sostenida, con impacto en amplias zonas de Argentina a lo largo de las próximas jornadas.