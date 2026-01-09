Un nuevo episodio de violencia intrafamiliar se registró en la tarde de este martes en el departamento Santa Lucía, donde un hombre fue detenido acusado de agredir físicamente a su esposa tras una discusión.

El hecho ocurrió alrededor de las 14.30 en el asentamiento Pedro Echagüe. Hasta ese lugar fue comisionado personal policial luego de un llamado ingresado al Cisem. Al arribar, los uniformados entrevistaron a la damnificada, quien manifestó que su esposo, de apellido Riañez, de 29 años, le propinó un golpe de puño en el rostro, en el costado derecho, luego de una discusión.

Siempre según el relato de la mujer, a raíz del impacto se aferró a una mesa y perdió el conocimiento durante algunos segundos. Debido a que el agresor aún se encontraba en el domicilio, los efectivos procedieron de inmediato a su aprehensión.

Posteriormente, se dio intervención al Sistema Acusatorio y se hizo presente en el lugar la ayudante fiscal María José Puebla, quien dispuso el inicio del proceso especial de Flagrancia. Además, se solicitó la presencia de emergencias médicas, arribando al lugar la ambulancia interna 112, a cargo de la doctora Ailín Geottsch, quien asistió a la víctima y le suministró un inyectable para aliviar los dolores.

Finalmente, personal de la Comisaría 5° continuó con las medidas legales correspondientes. La causa quedó caratulada como lesiones leves agravadas por el vínculo en contexto de violencia intrafamiliar.