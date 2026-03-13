El destino de la Finalissima entre Argentina y España pende de un hilo. Tras una reunión de urgencia en Buenos Aires entre el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, y el titular de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, el organismo sudamericano ratificó su postura inamovible: la Selección Argentina no jugará en el Estadio Santiago Bernabéu.

El conflicto estalló luego de que la UEFA, haciendo uso de sus derechos organizativos en esta edición, pactara con Florentino Pérez la sede en Madrid sin consultar a sus pares sudamericanos. Para la AFA, esto representa una ventaja antideportiva al otorgarle la localía absoluta a España en un duelo que debe ser neutral.

El desplante a España y las nuevas opciones

Domínguez viajó expresamente al país para respaldar a Tapia. Si bien el dirigente argentino chicaneó con llevar el partido al Monumental, esa opción es inviable debido a que el estadio de River tiene programado un recital de AC/DC para el 27 de marzo.

Esta tarde, Conmebol le presentará a la UEFA un abanico de alternativas en territorio europeo para salvar el evento:

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Portugal o Italia: como sedes neutrales de peso.

Inglaterra: en cualquier estadio que no sea Wembley (ocupado por un amistoso entre Inglaterra y Uruguay).

Condición absoluta: Bajo ningún concepto se jugará en suelo español.

Un calendario jaqueado por la guerra

La situación es crítica. Si no hay acuerdo en las próximas horas, el partido podría quedar sin resolución a tan solo dos semanas de la fecha prevista. Esto obligaría a la AFA a buscar amistosos de urgencia, una tarea compleja dado que el duelo ante Qatar del 31 de marzo está en suspenso por el recrudecimiento del conflicto bélico en Medio Oriente.

Cabe recordar que la sede original de la Finalissima era el Estadio Lusail, pero la tensión en la región derivó en la suspensión de toda actividad deportiva en ese país.

La preocupación de Scaloni

En el predio de Ezeiza, el cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni sigue los acontecimientos con inquietud. Estos encuentros son los últimos ensayos formales antes del Mundial 2026 y deben servir como filtro definitivo para la lista de convocados. La falta de certezas sobre los rivales y la logística a pocos días de la fecha FIFA altera los planes de preparación de la Scaloneta.