El fin de semana largo por el Día Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia se perfila como un éxito para el sector turístico de San Juan. Tras una agenda que combina atractivos culturales y competencias deportivas de alto nivel, los principales polos turísticos de la provincia registran reservas que auguran un fuerte movimiento, con niveles de ocupación que superan el 80% en algunas zonas.

El ministro de Turismo, Cultura y Deporte de la provincia, Guido Romero, destacó en rueda de prensa que la estrategia de posicionar a San Juan como plaza de grandes eventos está dando sus frutos. "Tenemos un fin de semana cargado no solamente acá en el Gran San Juan, sino también en Iglesia con el Big Air que se va a realizar", señaló el funcionario, haciendo referencia al certamen de kitesurf en el Dique Cuesta del Viento.

La demanda no se concentra solo en la capital. Los departamentos cordilleranos y del este muestran números sumamente alentadores. Según detalló Romero, la ocupación en el interior es masiva: "En Calingasta estábamos por encima del 80%. Yo creo que Iglesia va a estar por encima también porque es un evento nacional e internacional muy importante para todos los que realizan la disciplina Kite".

Este flujo se extiende también a localidades como Barreal, Jáchal y Valle Fértil, que tradicionalmente lideran las preferencias de los visitantes durante los recesos extendidos.

Natación y Waterpolo: Los motores del Gran San Juan

En la ciudad, el protagonismo lo tiene el agua. La realización de los Campeonatos Argentinos Máster de natación, tanto en pileta de El Palomar como en aguas abiertas, garantiza el arribo de cientos de visitantes.

"Acá en el Gran San Juan tenemos básicamente la actividad de natación en la universidad, como también de aguas abiertas en Punta Negra; ahí vamos a tener entre 500 y 600 atletas que vienen de todo el país", explicó el ministro. Romero subrayó que este tipo de turismo deportivo es particularmente beneficioso: "Siempre vienen con el entrenador, con la familia, y esto genera un movimiento importante".

A esto se suma la tercera edición del Torneo Triásico de Waterpolo en modalidad "beach" en Punta Negra, una propuesta innovadora que termina de completar la oferta de este fin de semana. "Tenemos un movimiento no solamente turístico y cultural importante, sino también deportivo, que genera un movimiento económico que la provincia necesita", concluyó Romero.