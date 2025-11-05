Flavio Mendoza decidió compartir una serie de videos en su cuenta de Instagram para comunicar el dolor que siente ante la muerte de un ser querido. Con mucha tristeza, el empresario compartió una fotografía en donde aparece junto a su perro Cris, anunciando que se había ido.

“Se fue mi guerrero Cris, hoy en un día muy triste”, escribió el artista, explicando que la pérdida se debe a que “no alcanza todo lo que uno hace para que esté bien”. Mendoza indicó que fueron “muchos años de lucha contra esa enfermedad”.

El bailarín, que también ha hablado del calvario que vive por sus propias lesiones, reflexionó profundamente sobre la lealtad de las mascotas: “Tengo el corazón destrozado, no existe ser en este mundo más hermoso, leal, cariñoso y compañero como un perro, ellos viven poco porque ya nacen sabiendo amar, algo que a los humanos nos cuesta mucho”.

Mendoza detalló por medio de un video que su mascota tenía problemas de salud que se agravaron con la edad. El perro Cris padeció dos intervenciones por un absceso en el páncreas y hacía siete años que sufría una diabetes que lo llevó a ser insulino dependiente. El artista lo tuvo en tratamiento e internado por varios años.

El punto de mayor angustia para Mendoza fue el desenlace. El director cuestionó el obrar de los veterinarios y de la misma clínica que atendió a su “hijito”. “Yo ya sabía que esto iba a pasar y no quería que sea de esta forma”, lamentó.

Con dolor, Flavio Mendoza expresó el lamento que lo aqueja: “Me hubiera gustado poder tenerlo a él bien, sacarlo a un parque, darle de comer lo que quiera”. El actor insistió en su frustración por no poder despedirse correctamente: “Me hubiera gustado poder despedirme de mi hijito perro junto con mi hijo y poder explicarle que se iba a ir”.

Finalmente, el empresario se despidió con un mensaje de esperanza y cariño: “Espero que ya estés en el cielo jugando con Alex, ya nos veremos hijito mío, te voy a extrañar mucho, tu papá”. Al volver de la escuela, Mendoza tendrá que explicarle a su hijo, Dionisio, lo que pasó.