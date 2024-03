Francis Ngannou rompió el silencio tras ser noqueado por Anthony Joshua

Francis Ngannou no se arrepiente de su pelea con Anthony Joshua, según lo que él mismo dijo en las últimas horas. A principios de este mes, el excampeón de UFC hizo su segundo debut en el boxeo profesional, enfrentándose al estadounidense en Riad, Arabia Saudita. Fue brutalmente noqueado en el segundo asalto después de caer dos veces antes. Sin embargo, dejó en claro que lo volvería a hacer.

"Esto es algo que también me ayudó a aceptarlo: en lo que respecta al campo de entrenamiento, tuve mi mejor campo de entrenamiento. Estaba en mi mejor condición. El mejor. Incluso si tuviéramos que empezar esto de nuevo, realmente no veo nada que debería haber hecho diferente", fue lo que comenzó diciendo Ngannou, en diálogo con The MMA Hour.

Luego, Francis mencionó: "Hicimos un buen campo de entrenamiento en Riad y todo estuvo bien, excepto el día de la pelea, donde las cosas fueron muy extrañas. No me arrepiento de nada. Ahora que perdí la pelea, podemos decir cualquier cosa que haya hecho mal. Trabajamos en todo y todo estuvo bien. Esta fue toda mi elección. Incluso como zurdo, mi defensa es más aguda que la ortodoxa".

Contundencia de Francis Ngannou

"En el zurdo, recibir un golpe con el revés derecho es algo que en el sparring nunca sucedió, y he estado allí practicando muchas veces. Así que realmente no me arrepiento, porque ese fue nuestro entrenamiento y mejoramos todo. Realmente no me arrepiento. Trabajamos para lograrlo, tomamos esa decisión y la mantenemos. Con el mismo zurdo, creo que básicamente le ganamos la pelea a Tyson", acotó el camerunés.

Para cerrar, Francis Ngannou indicó: "No me molesta. Creo que he llegado al punto en el que hemos estado aquí tantas veces hablando de drama, de lo que la gente piensa, de lo que dice la gente, que creo que estoy en un punto en el que realmente no dejo que lo que dice la gente me afecte. No me importa mucho lo que diga la gente, porque siempre tendrán algo que decir. Pero también creo que esto era exactamente lo que se esperaba. Creo que si me trataron mal, todo lo que pasó fue sólo para restaurar esto, porque de todos modos, le falté un poco el respeto al sistema".