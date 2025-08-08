Este jueves 7 de agosto de 2025, un incidente protagonizado por Juan Ferrá González, de 24 años, y Alejandro Carretero, de 35 años, tuvo lugar en las inmediaciones del Hotel Camelot. Según testigos, ambos hombres intentaron sustraer una escalera a la salida del establecimiento, mientras bromeaban sobre la situación. Las empleadas del hotel, al observar el hecho, no abrieron el portón de acceso, lo que provocó que los implicados, ofuscados, destruyeran el motor eléctrico que lo accionaba, arrancando cables en el proceso. Ambos quedaron detenidos y se les inició una causa en el Sistema Especial de Flagrancia.

De acuerdo a la información proporcionada por fuentes policiales, a raíz de este daño, se dio inmediato aviso a la parte judicial, y un ayudante fiscal se presentó en el lugar para dar inicio al procedimiento correspondiente en Flagrancia. Las autoridades informaron que, en el momento de la detención, ambos individuos se encontraban en estado de ebriedad, aunque Juan Ferrá González mostraba signos más evidentes de intoxicación alcohólica.

Ferrá y Carretero rompieron el motor eléctrico del portón. Foto gentileza.

Durante el procedimiento, Ferrá González, insultó y amenazó a los efectivos policiales, asegurando que no sabían con quién se estaban enfrentando. La intervención fue realizada primeramente por personal de la Comisaría 28º, según indicaron fuentes calificadas.