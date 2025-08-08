Publicidad

Policiales > Operativo

Amenaza de bomba: el llamado a la escuela del Barrio Valle Grande la habría hecho un menor

Un llamado presuntamente realizado por un menor alertó sobre la presencia de un artefacto explosivo en un establecimiento educativo del Barrio Valle Grande. La escuela fue evacuada e intervino organismos judiciales en la investigación.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
Personal policial debió movilizarse en los alrededores de la institución educativa. (Foto: archivo DIARIO HUARPE).

La tranquilidad del Barrio Valle Grande, en Rawson, se vio interrumpida este viernes 8 por la tarde cuando un llamado anónimo advirtió sobre la supuesta presencia de un artefacto explosivo en una escuela de la zona. Se trata de una llamada anónima que movilizó a bomberos y efectivos policiales, quienes procedieron a evacuar preventivamente el establecimiento. Según informaron, la llamada ingresó al Cisem 911 y, tras las primeras diligencias, la operadora y los intervinientes judiciales concluyeron que se trataría de un menor de edad. Por este motivo, intervino el Juzgado de Menores a cargo de la jueza María Julia Camus.

Aún se trabaja para recuperar la grabación, que fue breve y no aporta demasiados datos por el momento. El fiscal Francisco Pizarro, de la UFI Genérica, está a cargo de la investigación. Ante la alerta, fuerzas policiales, personal de emergencias y equipos especializados en explosivos se desplegaron rápidamente en el lugar. Como medida preventiva, las autoridades ordenaron la evacuación inmediata de la comunidad educativa y el corte de calles internas para impedir el paso de vehículos y peatones mientras se realizaba la inspección.

Los especialistas recorrieron minuciosamente las instalaciones del establecimiento, y concluyeron en que no hay ningún dispositivo explosivo. Durante el operativo, el clima de tensión fue evidente entre alumnos, docentes y familias que aguardaban novedades en las afueras del colegio.

La investigación para determinar el origen de la amenaza y dar con el o los responsables sigue en curso. Desde la policía advirtieron que este tipo de acciones generan una grave alteración del orden y pueden derivar en sanciones penales, tal como sucedió en los últimos días con ejemplo de la falsa bomba al Aldo Cantoni y las correspondientes sanciones al autor del llamado.

