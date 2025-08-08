La tranquilidad del Barrio Valle Grande, en Rawson, se vio interrumpida este viernes 8 por la tarde cuando un llamado anónimo advirtió sobre la supuesta presencia de un artefacto explosivo en una escuela de la zona. Se trata de una llamada anónima que movilizó a bomberos y efectivos policiales, quienes procedieron a evacuar preventivamente el establecimiento. Según informaron, la llamada ingresó al Cisem 911 y, tras las primeras diligencias, la operadora y los intervinientes judiciales concluyeron que se trataría de un menor de edad. Por este motivo, intervino el Juzgado de Menores a cargo de la jueza María Julia Camus.

Aún se trabaja para recuperar la grabación, que fue breve y no aporta demasiados datos por el momento. El fiscal Francisco Pizarro, de la UFI Genérica, está a cargo de la investigación. Ante la alerta, fuerzas policiales, personal de emergencias y equipos especializados en explosivos se desplegaron rápidamente en el lugar. Como medida preventiva, las autoridades ordenaron la evacuación inmediata de la comunidad educativa y el corte de calles internas para impedir el paso de vehículos y peatones mientras se realizaba la inspección.

Los especialistas recorrieron minuciosamente las instalaciones del establecimiento, y concluyeron en que no hay ningún dispositivo explosivo. Durante el operativo, el clima de tensión fue evidente entre alumnos, docentes y familias que aguardaban novedades en las afueras del colegio.

La investigación para determinar el origen de la amenaza y dar con el o los responsables sigue en curso. Desde la policía advirtieron que este tipo de acciones generan una grave alteración del orden y pueden derivar en sanciones penales, tal como sucedió en los últimos días con ejemplo de la falsa bomba al Aldo Cantoni y las correspondientes sanciones al autor del llamado.