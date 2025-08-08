La previa del Desafío de las Estrellas 2025 tuvo su primera gran cita en pleno corazón de la Ciudad de San Juan. Este viernes 8 de agosto, el Estadio Aldo Cantoni se convirtió en punto de encuentro para los fanáticos del automovilismo que quisieron ver de cerca a los imponentes autos del Turismo Carretera antes de que se largue la acción en el Circuito Villicum.

Desde temprano, familias enteras, grupos de amigos y curiosos se acercaron a recorrer la exhibición, sacarse fotos y compartir su entusiasmo por una de las competencias más esperadas del calendario fierrero.

Publicidad

Entre los presentes, Luis, un apasionado seguidor del TC, expresó: “Estamos ultimando los detalles, voy a ir a la tribuna sur con mis amigos, vamos siempre. Somos fanáticos del TC y del Superbike, nos encantan los fierros en general”.

Los autos, relucientes y listos para el fin de semana, fueron los protagonistas absolutos. Cada vez que se encendía un motor, la multitud respondía con aplausos y silbidos de emoción, reforzando ese vínculo único entre el público sanjuanino y el automovilismo.

Publicidad

Entre las figuras destacadas que se acercaron estuvo el piloto local Tobías Martínez, quien no dudó en compartir algunos minutos con los fanáticos antes de concentrarse en la competencia. “Lejos es la carrera más entretenida, más linda porque se puede disfrutar con toda la gente. Aunque no venimos con buenos resultados, vamos a tratar de darlo todo”, comentó.

La muestra en el Aldo Cantoni también sirvió como anticipo del desfile que los autos realizarán por las calles cercanas y el sorteo de las posiciones en las que largarán los pilotos.

Publicidad

Las postales