Un nuevo hecho de inseguridad ocurrió en el departamento 25 de Mayo, donde delincuentes ingresaron a una vivienda y se llevaron varias herramientas de trabajo. Tras un operativo policial, los elementos fueron recuperados y devueltos a su dueño.

Según fuentes policiales, la denuncia fue realizada por el propietario del domicilio, de apellido Salinas, quien explicó que el pasado 1 de agosto personas desconocidas escalaron la medianera del fondo de su casa y sustrajeron herramientas varias que utiliza para trabajos particulares.

El damnificado radicó la denuncia recién este viernes 8 de agosto, ya que se encontraba ausente del domicilio por cuestiones laborales.

Luego de brindar una descripción precisa de los elementos robados, se le informó que personal de la Comisaría 10ª ya había secuestrado gran parte de esas herramientas durante un operativo realizado en la madrugada del mismo 1 de agosto.

Al ser exhibidos los efectos, Salinas los reconoció como propios. Por disposición de la UFI de Delitos contra la Propiedad, se procedió a la restitución de los elementos sustraídos.