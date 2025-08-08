Policiales > Operativo
Robaron en una casa en 25 de Mayo y la Policía halló las herramientas
POR REDACCIÓN
Un nuevo hecho de inseguridad ocurrió en el departamento 25 de Mayo, donde delincuentes ingresaron a una vivienda y se llevaron varias herramientas de trabajo. Tras un operativo policial, los elementos fueron recuperados y devueltos a su dueño.
Según fuentes policiales, la denuncia fue realizada por el propietario del domicilio, de apellido Salinas, quien explicó que el pasado 1 de agosto personas desconocidas escalaron la medianera del fondo de su casa y sustrajeron herramientas varias que utiliza para trabajos particulares.
El damnificado radicó la denuncia recién este viernes 8 de agosto, ya que se encontraba ausente del domicilio por cuestiones laborales.
Luego de brindar una descripción precisa de los elementos robados, se le informó que personal de la Comisaría 10ª ya había secuestrado gran parte de esas herramientas durante un operativo realizado en la madrugada del mismo 1 de agosto.
Al ser exhibidos los efectos, Salinas los reconoció como propios. Por disposición de la UFI de Delitos contra la Propiedad, se procedió a la restitución de los elementos sustraídos.
Durante tareas rutinarias de limpieza en una planta cloacal de Valle Fértil, operarios descubrieron un feto humano de unos cinco meses de gestación. El caso, que conmociona a la comunidad, está siendo investigado por la Fiscalía y la Policía, que intentan establecer el origen y las circunstancias del hecho.
Durante tareas rutinarias de limpieza en una planta cloacal de Valle Fértil, operarios descubrieron un feto humano de unos cinco meses de gestación. El caso, que conmociona a la comunidad, está siendo investigado por la Fiscalía y la Policía, que intentan establecer el origen y las circunstancias del hecho.
A las 14.30 horas dio inicio la tercera reunión paritaria docente del año 2025, encabezada por el ministro de Economía, Roberto Gutiérrez, y la ministra de Educación, Silvia Fuentes. La reunión busca abordar temas clave de la educación y economía, con la presencia de gremios y funcionarios de alto rango.
ÚLTIMAS NOTICIAS
A las 14.30 horas dio inicio la tercera reunión paritaria docente del año 2025, encabezada por el ministro de Economía, Roberto Gutiérrez, y la ministra de Educación, Silvia Fuentes. La reunión busca abordar temas clave de la educación y economía, con la presencia de gremios y funcionarios de alto rango.