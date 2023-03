Francisco Guevara, soy candidato a intendente de Rivadavia por el Frente San Juan por Todos

Francisco Guevara es el actual secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia, pero también es candidato a intendente de Rivadavia por el Frente San Juan por Todos. En esta sección, DIARIO HUARPE te cuenta sus aspiraciones políticas, pero también los detalles de su vida.

El político tiene 30 años y tiene una pequeña hija llamada Isabella. Le quedan pocas materias para recibirse de abogado y actualmente es parte del gabinete de la provincia, puntualmente lidera la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. ¿Su comida favorita? El ojo de bife. Es fanático de River Plate y su libro favorito es "La comunidad organizada" de Juan Domingo Perón.

Publicidad

"Quiero ser intendente de Rivadavia porque conozco el departamento y sus demandas, sus problemáticas. Hoy en día en Rivadavia no está desarrollado el turismo, no hay seguridad. Te hablo de cosas simples, de tener un polideportivo, un centro cultural, un paseo de artesanos. Todo eso que en Rivadavia no tenemos", dijo sobre su gestión.