Franco Colapinto chocó contra y abandonó el GP de Brasil

Franco Colapinto se despistó a la salida de la S de Senna y terminó contra las barreras de protección durante el sprint del GP de Brasil. Por este motivo, el piloto argentino tuvo que abandonar la carrera.

Antes del impacto, Colapinto había logrado ganar dos posiciones en la partida y marchaba 14º, manteniendo un ritmo lento pero sostenido.

Tras el siniestro, el piloto argentino hizo su descargo ante Juan Fossaroli: “Una pena la verdad. Todavía no entiendo bien por qué perdí el auto". Colapinto atribuyó el incidente a las condiciones de la pista, señalando: “creo que había un poco de agua y de una vuelta a otra perdimos mucho grip”. El argentino completó que la situación fue "complicada", ya que el cambio en el grip de una vuelta a otra fue "un poco raro", y varios se fueron en ese sector sin hacer trompo.

El desempeño de los pilotos se vio complicado por la intensa lluvia de la madrugada. Algunas partes de la pista tenían acumulación de agua en la zona de los pianos (curbs).

Otros corredores experimentaron problemas similares en el mismo sector. Oscar Piastri, el escolta del Mundial a un punto de Lando Norris, también sufrió la misma suerte. Piastri tuvo un "trompo y golpe" al pisar el piano interno con toda su cubierta delantera izquierda, donde Norris había levantado agua que quedó posada sobre la pintura.

Detrás, llegó Nico Hülkenberg, quien repitió la trayectoria de Piastri y terminó contra la pared, aunque solo con el alerón delantero roto. El piloto de Sauber cambió las alas y pudo volver a pista tras la bandera roja. Colapinto, Piastri y Hülkenberg terminaron casi en el mismo lugar.

Tras el abandono de Piastri y el triunfo de Norris, la lucha por el campeonato quedó liderada por Lando Norris (365 pts), seguido por Oscar Piastri (356 pts) y Max Verstappen (326 pts). Colapinto espera ahora que puedan arreglar el auto para volver más fuerte, ya que cree que hay "bastantes daños".