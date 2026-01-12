Una reciente publicación de Franco Colapinto en sus redes sociales ha despertado fuertes versiones de romance con la actriz Maia Reficco. El piloto, quien atraviesa un periodo determinante en su carrera dentro de la Fórmula 1, compartió una imagen de la joven durante sus vacaciones, lo que activó la curiosidad de miles de usuarios y la volvió tendencia.

Reficco nació el 14 de julio del 2000 en Boston, Estados Unidos, aunque resalta frecuentemente sus raíces familiares argentinas. Su salto a la popularidad se dio entre 2017 y 2019 como protagonista de Kally’s Mashup, la serie juvenil de Nickelodeon donde exhibió su talento para el canto y la actuación. En 2020, inició su carrera musical con el sencillo “Tuya”.

La trayectoria de la actriz incluye logros internacionales destacados, como ser la intérprete más joven en encarnar a Eva Perón en la obra Evita en Broadway a los 19 años. Además de su papel como Noa Olivar en el reboot de Pretty Little Liars, en 2024 regresó a los escenarios neoyorquinos para protagonizar Hadestown como Eurydice.