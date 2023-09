Fue campeón y leyenda de UFC, pero ahora triunfa como actor de cine

En estos días, un excampeón de UFC y de los mejores peleadores de todos los tiempo, está enfocado en el cine. Anderson Silva vive realmente un sueño. Luego de haber reinado el Peso Mediano de dicha compañía, "The Spider" compite en boxeo y se dedica a la actuación. Su película más reciente fue “Murder City”, la cual se estrenó a principios de este año en Tubi, siendo un guardaespaldas. Su trabajo anterior en “Lord of the Streets” (2022) también contó con los excampeones de MMA AJ McKee y Quinton Jackson .

En el podcast de MMA Fighting Trocação Franca, Anderson comentó: "Son dos mundos diferentes, la lucha y la actuación. Cuando haces una escena de pelea, la gente dice: 'Pero este tipo pelea, es más fácil para él', pero no lo es. En realidad es más difícil, porque tienes que hacer el movimiento correcto, el ángulo correcto, no puedes pasar por encima de la cámara, todos estos detalles técnicos diferentes. Pero es genial. Es un desafío para alguien que ama el cine y las películas de acción como yo".

"Cada día pasan cosas nuevas. Ahora estoy trabajando en dos proyectos al mismo tiempo y es una locura. Dos personajes completamente diferentes, por lo que tienes que estudiar y actuar mucho, porque tienes que pasar de un personaje a otro. Es muy genial. Siempre fue mi sueño ser actor en películas de acción, así que esta oportunidad que tengo es gracias a mi arduo trabajo y dedicación. No es fácil, hombre. Normalmente digo que soy cinturón blanco; todavía estoy caminando", sostuvo Silva.

Más palabras de Anderson Silva

Por otra parte, el brasileño comentó: "Pelear me ha dado muchas cosas. Me ha dado cosas increíbles y fantásticas, como la oportunidad de viajar y conocer el mundo entero. Pero creo que mi determinación me ha dado esta oportunidad de mostrar mi trabajo como actor. Son dos mundos diferentes. Pelear no me ayuda en absolutamente nada en la actuación. A veces llego al set y la gente dice: 'Está bien, olvídate de eso, no funcionará'. No podrás hacer eso, porque así es como hay que hacerlo', así que pelear no tiene mucho que ver con eso".

"Actuar es un mundo completamente diferente. Cuando vas a una audición, pelear no tiene nada que ver. Pelear ayuda con la disciplina, pero tu nombre y tu historia los traes contigo, llega un punto en el que no encaja en este nuevo mundo al que estoy entrando. Todo el mundo me conoce por mi carrera de luchador, por supuesto. La mayoría de los directores son grandes admiradores y todo eso, pero es completamente diferente cuando estás en el set. O actúas bien, como debe ser, o estás fuera. Encuentran otro actor", sentenció Anderson Silva.