Fue estrella en UFC y asegura que inició en las MMA porque su padre la abusaba

La expeleadora de UFC, la estadounidense Kay Hansen, estremeció al mundo en las últimas horas. La extraordinaria luchadora habló sobre el trauma que ha atravesado toda su vida, el que experimentó en pleno ascenso como atleta juvenil. Antes de pasar al marco, profesional fue abusada sexualmente por su padre en reiteradas ocasiones. Por ello, asegura que las Artes Marciales Mixtas fueron el escape a ese "infierno" con el que lidiaba.

Cabe resaltar que se trata de un proyecto audiovisual de 23 minutos, el que fue creado por el equipo de Jorge Barbosa, Cynthia Vance y Mark Johnston, entre otros. En conjunto con Invicta FC, reproducen lo que ocurrió con la vida de Kay Hansen desde el principio y se estrenó el pasado martes. El documental describe el desgarrador y emocional viaje que llevó a la estadounidense a separarse de su padre, el que fue su entrenador durante mucho tiempo.

Kay Hansen, de 23 años, no ha competido en las MMA desde que fue apartada de UFC en 2022. Tras una temporada de 1-3, firmó con Invicta FC, aunque aún no ha podido pelear por la promoción en su regreso. No está demás resaltar que ocho de sus primeras nueve peleas profesionales fueron justamente en esta compañía. Luego ingresó a la empresa líder cuando tenía 21 años, siendo una de las mujeres más jóvenes en competir en la historia de dicho octágono.

Palabaras de Kay Hansen

"Todos mis éxitos y luchas han estado a la vista del público durante muchos años, pero todos tienen una historia detrás de escena. Fui violada y agredida sexualmente por mi padre cuando era adolescente durante años. Pelear y entrenar era mi escape, y la única forma de realidad sobre la que realmente tenía control", fue lo que redactó Hansen en las redes sociales, con un enlace a un nuevo video mini-documental.

Por otro lado, la expeleadora de UFC expuso: "Nunca hablé sobre el abuso que soporté por temor a las repercusiones que podrían seguir. Cuento mi historia, no para 'ayudar a la gente a conocerme', sino para usar la plataforma que mi deporte me ha dado para inspirar coraje en alguien que está, o alguna vez estuvo, en una situación similar. El abuso sexual es demasiado común, pero muchas veces se oculta debajo de la alfombra. No tienes que pasar por esto solo. Mereces paz y justicia. Siempre hay una luz al final del túnel".