La ministra de Educación de San Juan, Silvia Fuentes, se refirió a la situación de los jardines de infantes en la provincia y buscó llevar tranquilidad ante versiones sobre posibles cierres de salas, en el marco de la implementación de nuevas políticas educativas para el nivel inicial.

Las declaraciones se dieron durante el lanzamiento de la capacitación del programa “Comprendo y Aprendo” destinada a docentes de salas de 4 y 5 años, con el que el Gobierno asegura haber alcanzado al 100% de los jardines de la provincia. En ese contexto, Fuentes fue consultada por la disponibilidad de vacantes y la posibilidad de cierre de salas.

“Cierres de sala no han habido. No, por ahora no van a haber cierres de sala”, afirmó de manera categórica la funcionaria, aunque aclaró que la situación será evaluada con mayor precisión una vez que se consolide la matrícula escolar a fines de abril.

La ministra explicó que pueden existir diferencias en la cantidad de alumnos entre establecimientos, especialmente en barrios donde hay más de una institución cercana. En esos casos, no descartó que se analicen reorganizaciones puntuales, aunque remarcó que se trata de decisiones técnicas y excepcionales.

“Tenemos que ser muy rigurosos con el dinero que es de todos los sanjuaninos”, señaló, al fundamentar la necesidad de evaluar la eficiencia del sistema educativo en función de la cantidad de estudiantes por sala.

En esa línea, llevó tranquilidad al cuerpo docente al explicar que, en caso de cierre de alguna sala, los docentes no pierden su fuente laboral. “Si a un docente se le cierra una sala, queda en disponibilidad, sigue cobrando el sueldo hasta que se le asigne otra sala o grado”, detalló.

Fuentes también remarcó que no es viable sostener cursos con muy baja matrícula. “El docente sabe que no puede haber una sala con tres alumnos”, sostuvo, aunque aclaró que ese tipo de situaciones no es habitual en la provincia.

Por otra parte, vinculó el fortalecimiento del nivel inicial con la mejora de la calidad educativa, al destacar la importancia de la alfabetización temprana. “Si no hay comprensión lectora, no va a haber pensamiento crítico”, afirmó, al defender la implementación del programa “Comprendo y Aprendo” desde las primeras etapas del sistema.

De esta manera, el Gobierno provincial descarta por el momento un cierre generalizado de salas en jardines de infantes, aunque deja abierta la posibilidad de ajustes puntuales una vez que se conozca el panorama completo de la matrícula, en una estrategia que combina expansión de programas educativos con revisión de la estructura escolar.