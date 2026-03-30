Lucas Pertossi y su confesión sobre la muerte de Fernando Báez Sosa: "No fue asesinato"

Desde la cárcel, Lucas Pertossi rompió el silencio para asegurar que lo ocurrido con Fernando Báez Sosa “no fue un asesinato, fue una pelea que terminó mal” y que, bajo su perspectiva, “para mí no es un asesinato. Fue una tragedia que terminó mal”.

En una entrevista televisiva, el joven cuestionó la defensa unificada alegando que “la estrategia fue todos juntos en bloque y no todos hicimos lo mismo ni tuvimos la misma participación”.

Al recordar la noche en el boliche, describió incidentes con la seguridad, señalando que un empleado pidió sacar a Máximo Thomsen diciendo “a este sácalo por la cocina, vamos a darle”.

Pertossi explicó que decidió registrar imágenes con su teléfono “por si pasaba algo grave” porque temía por sus amigos, y relató que en un momento “veo que a Thomsen lo tiran al piso. Todo fue muy rápido”.

Ya en la calle, el condenado detalló: “veo que se está por armar una pelea, había gritos. Empiezo a grabar, pero cuando reconozco a mi primo, Ciro, guardo el teléfono”. Sobre su rol en la agresión, afirmó que vio cómo tenían a Blas y “un chico lo agarraba de los pies para tirarlo. Me acerqué y le dije 'soltalo'. Le pegué una o dos patadas, no para lastimarlo, sino para que lo suelte”.

No obstante, enfatizó: “nunca vi a Thomsen ni a Fernando. Escuchaba gritos, mucho quilombo. Fue un segundo que pasó todo. No me di cuenta de la situación como para decir 'paren'. No lo pensé en el momento”.

Tras el incidente, sostuvo que al reunirse con el grupo le dijeron “nos peleamos, pero no pasó nada más”, y agregó: “los noté tranquilos, ninguno me generó desconfianza. Les creí”. Respecto a su mensaje avisando que la víctima “caducó”, reconoció que “no me acordaba, no podía creer por qué me referí de esa manera. Estaba en shock y no tomé dimensión de mis palabras”.

Luego, el grupo fue a un local de comida rápida porque “era algo habitual para mí”, y Pertossi insistió en que allí “no hablamos de nada en particular, solo de chicas”, reiterando que “hablamos de la noche, de chicas. No se habló de la pelea”,,. Ante la consulta sobre si vio rastros de sangre o excitación, respondió que “no”.

Sobre el historial del grupo, admitió que “no sé si era habitual, pero sí hubo algunas” peleas previas, explicando que “yo grababa. Me decían 'croniquita' porque me gustaba filmar y subir todo a las redes” y confesó que “no disfrutaba, pero tampoco tomaba dimensión de que estaba mal”.

Finalmente, recordó el arresto diciendo que “cuando me dijeron 'ustedes mataron a un pibe', se me cayó el mundo entero”. Concluyó con una fuerte crítica a su asesoría legal: “me doy cuenta, hace un tiempo me di cuenta que fui mal, me siento muy mal defendido”, revelando además que “lo que hablé yo en el juicio fue guionado”.