Cómo evitar las facturas astronómicas de roaming al viajar al exterior

En 2025, las salidas de argentinos al exterior crecieron más del 15% interanual, destacando viajes a Brasil (Río, Florianópolis, Búzios), España, Italia, el Caribe (Aruba, Punta Cana) y Japón. Para 2026, la tendencia se expande hacia Europa del Este, África, Albania, Marruecos y México, con Tulum y Cancún entre los preferidos.

La gran barrera sigue siendo el roaming tradicional, que cuesta entre 2 y 3 dólares por apenas 6 MB, haciendo que usar redes sociales, Google Translate o Google Maps sea más caro que un almuerzo.

Frente a esto, la eSIM aparece como un chip digital integrado en equipos como iPhone XS, Samsung Galaxy S20, Google Pixel 3 y diversos modelos de Motorola o Huawei. Se puede verificar la compatibilidad buscando la opción de agregar planes en los ajustes de datos móviles del dispositivo.

Esta herramienta permite comprar planes flexibles antes de salir y tener internet inmediato al aterrizar en Tokio o Madrid, sin trámites, papelereo ni registros de pasaporte. El mercado de eSIM de viaje ya está valuado en 1.750 millones de dólares y se estima que sus usuarios globales pasarán de 40 millones en 2024 a 215 millones en 2028.

Compañías australianas como BazTel cubren más de 160 países con planes desde 1 dólar y una instalación simple de un solo clic, sin necesidad de escanear códigos QR o instalar aplicaciones adicionales.

Para el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, o recorridos regionales en el Sudeste Asiático, Europa y América Latina, existen planes que cubren múltiples escalas con una sola configuración.

Al operar como Dual SIM, el viajero mantiene su línea argentina activa para llamadas y su número de WhatsApp intacto, mientras navega con datos locales económicos. Esta opción ya es preferida por el 65% de los viajeros globales y es soportada por 400 operadores en todo el mundo.