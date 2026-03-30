Lunes 30 de Marzo
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Cómo evitar las facturas astronómicas de roaming al viajar al exterior

La adopción de chips digitales crece entre argentinos que buscan evitar los altos costos de conexión en el extranjero.

POR REDACCIÓN

Hace 5 horas
Los teléfonos de última generación integran esta tecnología de fábrica.

En 2025, las salidas de argentinos al exterior crecieron más del 15% interanual, destacando viajes a Brasil (Río, Florianópolis, Búzios), España, Italia, el Caribe (Aruba, Punta Cana) y Japón. Para 2026, la tendencia se expande hacia Europa del Este, África, Albania, Marruecos y México, con Tulum y Cancún entre los preferidos.

La gran barrera sigue siendo el roaming tradicional, que cuesta entre 2 y 3 dólares por apenas 6 MB, haciendo que usar redes sociales, Google Translate o Google Maps sea más caro que un almuerzo.

Frente a esto, la eSIM aparece como un chip digital integrado en equipos como iPhone XS, Samsung Galaxy S20, Google Pixel 3 y diversos modelos de Motorola o Huawei. Se puede verificar la compatibilidad buscando la opción de agregar planes en los ajustes de datos móviles del dispositivo.

Esta herramienta permite comprar planes flexibles antes de salir y tener internet inmediato al aterrizar en Tokio o Madrid, sin trámites, papelereo ni registros de pasaporte. El mercado de eSIM de viaje ya está valuado en 1.750 millones de dólares y se estima que sus usuarios globales pasarán de 40 millones en 2024 a 215 millones en 2028.

Compañías australianas como BazTel cubren más de 160 países con planes desde 1 dólar y una instalación simple de un solo clic, sin necesidad de escanear códigos QR o instalar aplicaciones adicionales.

Para el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, o recorridos regionales en el Sudeste Asiático, Europa y América Latina, existen planes que cubren múltiples escalas con una sola configuración.

Al operar como Dual SIM, el viajero mantiene su línea argentina activa para llamadas y su número de WhatsApp intacto, mientras navega con datos locales económicos. Esta opción ya es preferida por el 65% de los viajeros globales y es soportada por 400 operadores en todo el mundo.

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