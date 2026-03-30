Una científica argentina fue detenida en Brasil acusada de sustraer material biológico altamente peligroso de un laboratorio de máxima seguridad. Se trata de Soledad Palameta Miller, una investigadora de 36 años que trabajaba como docente y coordinadora en la Universidad Estatal de Campinas, en el estado de San Pablo.

El hecho se conoció luego de que el 13 de febrero de 2026 se detectara la desaparición de virus y otros agentes patógenos de un laboratorio con nivel de bioseguridad 3, preparado para manipular microorganismos capaces de provocar enfermedades graves y de rápida propagación. La situación encendió las alertas de las autoridades sanitarias y judiciales brasileñas.

De acuerdo con la investigación, entre los materiales sustraídos había virus de la gripe A, incluidos los subtipos H1N1 y H3N2, además de otros agentes de alto riesgo. Las muestras fueron recuperadas posteriormente dentro del mismo campus universitario, lo que permitió descartar, en principio, una circulación externa de los patógenos.

La Policía Federal de Brasil detuvo a la científica y la imputó por hurto agravado, fraude procesal y transporte ilegal de organismos genéticamente modificados. Sin embargo, días después fue liberada bajo condiciones judiciales que le impiden salir del país y regresar a la universidad mientras avanza la causa.

Palameta Miller es oriunda de Rosario, licenciada en Biotecnología por la Universidad Nacional de Rosario y doctora en ciencias por la propia Unicamp. Su carrera está vinculada a la virología, el desarrollo de vacunas y la inmunología, con participación en proyectos de vigilancia epidemiológica y trabajos en centros de investigación de referencia en Brasil.

La investigación también apunta a su entorno cercano, incluido su esposo, un veterinario con quien comparte un emprendimiento orientado al desarrollo de virus modificados para uso veterinario. Los investigadores buscan determinar si hubo más implicados y cuál era el objetivo del material sustraído.

En paralelo, la Universidad Estatal de Campinas inició un sumario interno para esclarecer cómo se produjo la falla en los protocolos de seguridad. El caso abrió un debate en Brasil sobre los controles en laboratorios que trabajan con agentes biológicos peligrosos y la necesidad de reforzar los mecanismos de bioseguridad.