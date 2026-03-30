Un alumno de 15 años entró armado a una escuela y mató a un compañero de 13

La provincia de Santa Fe amaneció este lunes con una noticia que conmociona al ámbito educativo y a toda la comunidad. Un alumno ingresó armado a la Escuela N°40 Mariano Moreno, ubicada en el departamento de San Cristóbal, y asesinó a un compañero de 13 años en lo que ya es considerado uno de los episodios de violencia escolar más graves de los últimos años en Argentina.

El ataque se produjo alrededor de las 7:15 de la mañana, cuando los estudiantes se encontraban en un patio interno del establecimiento aguardando el izamiento de la bandera, momento previo al inicio formal de la jornada escolar. Fue entonces cuando, según las primeras reconstrucciones, el agresor —de entre 15 y 16 años— sacó un arma de su mochila y comenzó a disparar.

El saldo fue trágico: un alumno de 13 años perdió la vida. Además, otros dos estudiantes resultaron heridos, presuntamente por perdigones, y fueron asistidos en el lugar.

Un hecho que sorprendió a docentes y autoridades

Ramiro Muñoz, secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Cristóbal, confirmó los pormenores del caso en declaraciones a los medios locales. El funcionario detalló que las autoridades tomaron conocimiento del ataque a través del centro de monitoreo municipal, cuyos operadores notaron una situación atípica al ver que decenas de estudiantes comenzaban a salir corriendo del colegio en medio de la desesperación.

“Los chicos estaban haciendo la vigilancia y notaron una situación atípica, al notar que todos los chicos salían corriendo del colegio”, explicó Muñoz, quien precisó que el menor habría utilizado una escopeta para cometer el ataque.

Uno de los aspectos que más conmociona a la comunidad educativa es el perfil del agresor. Según trascendió, se trataba de un alumno sin antecedentes de conducta problemática. “Hablamos con docentes y nos dijeron que es un buen alumno y que nunca mostraba problemas de conducta, por lo cual esto llama la atención”, agregó Muñoz, reflejando el desconcierto general.

Intervención de las autoridades

Tras el ataque, personal policial y equipos de emergencia se desplegaron en el lugar. El establecimiento educativo fue acordonado y se dio inicio a las primeras investigaciones para determinar las circunstancias exactas del hecho, cómo el menor accedió al arma y si existieron señales de alerta previas que pudieran haber prevenido la tragedia.

El agresor, cuya identidad no ha sido revelada por tratarse de un menor de edad, fue detenido en las inmediaciones de la escuela momentos después del ataque. Quedó a disposición de la justicia penal juvenil, que deberá determinar su situación procesal y las medidas de contención a aplicar.

Por su parte, el equipo de emergencias psicológicas del Ministerio de Educación de Santa Fe fue desplegado en la escuela para brindar asistencia a los estudiantes, docentes y familiares afectados por el episodio.

Dolor en San Cristóbal

La noticia generó una inmediata conmoción en San Cristóbal, una ciudad de aproximadamente 16 mil habitantes ubicada a 190 kilómetros al noroeste de la capital santafesina. Padres, vecinos y allegados a los estudiantes se acercaron a la escuela a lo largo de la mañana, angustiados por la falta de información y en busca de sus hijos.

La Escuela N°40 Mariano Moreno suspendió sus actividades por el resto de la jornada. Se espera que en las próximas horas las autoridades educativas provinciales se pronuncien sobre el futuro inmediato del ciclo lectivo en el establecimiento.

Un debate que se reabre

El trágico episodio reabre el debate sobre la seguridad en las escuelas y el acceso de menores a armas de fuego. Organizaciones vinculadas a la protección de la infancia y la educación instaron a las autoridades a reforzar los protocolos de ingreso a los establecimientos educativos y a profundizar las políticas de prevención de la violencia en el ámbito escolar.

Hasta el cierre de esta edición, el Ministerio de Educación de Santa Fe no había emitido un comunicado oficial. Se espera que en las próximas horas se brinde una conferencia de prensa para informar sobre las medidas que se implementarán en la escuela y el acompañamiento a las familias damnificadas.

Un compañero de 13 años asesinado

La víctima fatal, un niño de apenas 13 años, fue identificado por allegados en redes sociales, aunque las autoridades aún no han oficializado su nombre. Compañeros y amigos comenzaron a publicar mensajes de despedida en sus cuentas personales, reflejando el impacto emocional que el hecho generó entre los jóvenes de la comunidad.

“Era un chico tranquilo, siempre con una sonrisa. No podemos creer lo que pasó”, expresó un compañero en diálogo con medios locales. La escuela, los familiares y toda la comunidad educativa atraviesan horas de profundo dolor mientras se espera la evolución de los dos estudiantes heridos y el desarrollo de la investigación judicial.