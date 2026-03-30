El Gobierno nacional reafirmó su alineamiento con Estados Unidos e Israel en el marco del conflicto en Medio Oriente y descartó mantener una posición neutral, en una definición que marca un giro claro en la política exterior argentina.

El canciller Pablo Quirno fue categórico al sostener que “Argentina apoya lo que está haciendo Estados Unidos e Israel”, al defender la postura del presidente Javier Milei frente a la escalada bélica con Irán.

Durante una entrevista televisiva, el funcionario aseguró que la neutralidad “no es una opción” para el país en este contexto y remarcó que la decisión responde a una postura firme frente al terrorismo internacional. “Argentina no va a ser neutral ante el terrorismo internacional”, afirmó.

Quirno también desestimó las advertencias sobre posibles consecuencias negativas para el país, como represalias o atentados, al señalar que Argentina ya sufrió ataques terroristas en el pasado sin necesidad de estar alineada con ningún bloque internacional.

Según explicó, el posicionamiento del Gobierno busca defender lo que definió como “valores occidentales”, entre ellos la libertad, la vida y la propiedad privada, en línea con la política exterior impulsada por la actual gestión.

La definición oficial se da en un contexto de máxima tensión global por la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, donde la Argentina adoptó una postura distinta a la de la mayoría de los países de la región, que optaron por llamados a la moderación o la vía diplomática.

De este modo, el Gobierno profundiza su alineamiento internacional y deja atrás la tradicional postura de neutralidad argentina en conflictos bélicos, consolidando una estrategia de política exterior basada en el respaldo explícito a sus aliados.