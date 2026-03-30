Suspendieron Minero y Desamparados por la muerte de Santiago Contreras

El fallecimiento de Santiago Contreras Montaño caló hondo en el corazón del deporte provincial y las consecuencias institucionales no se hicieron esperar. Este lunes, las comisiones directivas del Club Atlético Minero Argentino y Club Sportivo Desamparados emitieron un comunicado conjunto confirmando la suspensión de los encuentros previstos para este miércoles 1 de abril.

El partido, correspondiente a la novena fecha del Torneo Apertura de la Liga Sanjuanina de Fútbol, debía disputarse en la cancha de Juventud Unida a las 17. Sin embargo, ante la pérdida irreparable del joven capitán de Minero, el fútbol pasará a un segundo plano para priorizar el respeto y el acompañamiento a la familia de Santiago.

La decisión de las instituciones fue unánime y abarca tanto a la Primera División como a la Cuarta División. "Ambas instituciones priorizan el respeto y el acompañamiento a la familia, amigos y compañeros de Santiago en este difícil momento", reza el comunicado que rápidamente se viralizó en el ambiente futbolístico local.

Por el momento, no se ha definido cuándo se jugará este cruce de la fecha 9. Según detallaron desde ambas entidades, la reprogramación de los encuentros se informará oportunamente a través de los canales oficiales, una vez que el plantel de Minero Argentino esté en condiciones de retomar la actividad competitiva.