San Juan destinó $5.550 millones a proyectos productivos en dos años

La Agencia Calidad San Juan, organismo dependiente del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, presentó un balance detallado de su gestión desde 2024 a la fecha. El informe revela una inversión que supera los $5.550 millones de pesos, destinados a fortalecer el entramado productivo de la provincia a través de diversas líneas de financiamiento técnico y económico.

Manuel Rodríguez, presidente de la Agencia, fue el encargado de desglosar cómo se administraron los fondos que alcanzaron a más de 1.000 proyectos aprobados. "Buscamos orientar, capacitar y contribuir para impulsar la competitividad de nuestras PyMEs y emprendedores", destacó el funcionario al presentar los números que reflejan el apoyo sostenido al sector.

Cosecha y acarreo: Un salto en la inversión

Una de las líneas con mayor demanda es la destinada a cosecha y acarreo. En 2024 se otorgaron 137 créditos por un total de $506 millones, cifra que ascendió a $1.100 millones en 2025. Para este 2026, las proyecciones son aún más ambiciosas: ya se recibieron más de 250 solicitudes y el monto previsto para asistir a los productores es de $2.500.000.000.

Impulso a microemprendedores y equidad de género

El informe también resalta el éxito de los Microcréditos, diseñados para la adquisición de insumos y equipamiento. En este periodo se aprobaron 370 solicitudes con un monto asignado superior a los $660 millones.

Por otro lado, el programa Emprender con Perspectiva de Género se consolidó como una herramienta clave para la inclusión. Con 77 solicitudes aprobadas y más de $130 millones invertidos, esta línea prioriza emprendimientos liderados por mujeres o aquellos que trabajen en la mitigación del cambio climático.

Apoyo a Bienes de Capital

Finalmente, el Programa de Créditos para Emprendedores destinado a Bienes de Capital permitió que 127 microempresas de los rubros industria, comercio y servicios pudieran tecnificarse. Esta línea, que exige una antigüedad mínima de dos años en ARCA, ha inyectado más de $660 millones en el sector para la compra de maquinaria y herramientas estratégicas.

Con estas cifras, la Agencia Calidad San Juan reafirma su rol como motor de desarrollo local, facilitando el acceso al crédito en un contexto donde la tecnificación y el apoyo financiero son vitales para la supervivencia y el crecimiento de las empresas sanjuaninas.