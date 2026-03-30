Receta de rosca de Pascuas salada con atún y tapas de tarta

Para quienes prefieren evitar lo dulce, la Semana Santa trae una propuesta que se define como una tradición que se renueva. Se trata de una rosca salada diseñada para el "team salado", una opción deliciosa y práctica que puede servirse como entrada o bocado en la mesa familiar.

La preparación requiere dos tapas de tarta, dos latas de atún al natural, dos cebollas picadas y medio morrón de cada color. El proceso inicia dorando los vegetales en un hilo de aceite para luego mezclarlos en un recipiente con el atún, cuatro cucharadas de queso crema y 200 gramos de queso pategrás en hebras, dejando una pequeña parte reservada para el paso final.

Para el armado, se deben superponer las masas sobre la mesada para colocar el relleno y enrollarlas. El rollo resultante se ubica en un molde con aro central uniendo los bordes para dar la forma característica.

Tras pincelar la superficie con huevo batido y decorar con semillas y el queso restante, la pieza se lleva al horno a 180°C por un tiempo de entre 15 y 20 minutos hasta que se vea bien dorada. Esta alternativa, que puede consumirse tanto caliente como fría, se presenta como una opción distinta y súper práctica para estas fechas.