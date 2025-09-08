Desde San Juan, el espacio político La Libertad Avanza ha emitido un comunicado reafirmando su total compromiso con la dirección impuesta por el Presidente Javier Milei. La declaración surge en el contexto del análisis de los resultados de las elecciones legislativas que se llevaron a cabo en la provincia de Buenos Aires.

La Libertad Avanza San Juan subraya la importancia de este momento, señalando que "ratificamos el Plan de Gobierno del Presidente Javier Milei" y, desde la provincia, "redoblamos el esfuerzo para el próximo 26 de Octubre". La militancia y los dirigentes se muestran "convencidos de que el rumbo económico es el único capaz de sacar el país adelante", una senda que, según ellos, "conlleva un esfuerzo gigante de todos y cada uno de los argentinos".

Publicidad

El comunicado traza una clara dicotomía política, argumentando que es fundamental que en las próximas elecciones se defina "entre el kirchnerismo que dejó 'mucho desquicio, corrupción y despilfarro en todas las áreas y que esto sin duda encarna los fracasos del pasado, o los que defendemos la esperanza de un futuro mejor".

Además, desde la provincia cuyana, La Libertad Avanza renueva "nuestra confianza en el camino de transformación que eligieron millones de argentinos en 2023". A pesar de reconocer que "los desafíos son grandes", la convicción se mantiene firme: "solo con esfuerzo, coherencia y responsabilidad lograremos consolidar una Argentina libre y próspera". La fuerza política cierra su mensaje con una contundente afirmación que no deja lugar a dudas sobre su postura: "No hay lugar para especulaciones, la libertad avanza o la Argentina retrocede".