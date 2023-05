El sábado 27 de mayo desde las 21 a 2:30 horas, se hará una Lan Party en San Juan para los fanáticos de los videojuegos en la sede de On Power. La actividad busca reunir a las gamers para compartir un momento cara a cara, entretenerse y disfrutar de juegos clásicos o modernos. En esta ocasión, la temática elegida para la jornada serán de juegos estilo Age of Empire, Starcraft, Age of Mithology, entre otros. Solamente es necesario llevar tu propia notebook para participar.

La propuesta impulsada por Andrés Olivieri, representante comercial de On Power, y Alberto Corral, de Juega Titán, pretende recuperar espacios físicos de encuentro ante el avance de la virtualidad de estos últimos años. “Estamos buscando fomentar esto de reunirse en algún lugar y que no sea todo tan digital. Es decir, juntarnos entre todos y compartir un rato con camaradería y pasarla bien”, expresó Corral.

La primera Lan Party se hizo el sábado pasado en la sede de On Power y concurrieron casi 30 personas que compartieron un día jugando a juegos como Counter Strike. En cada edición quieren implementar una temática diferente. Por ejemplo, el sábado 27 de mayo será sobre juegos de estrategia y ahora están pensando hacer una referida a consolas. “Estamos buscando un espacio donde podamos encontrarnos todos los gamers que más allá de jugar, compartamos un poco de historia, comer y tomar algo mientras estamos pasándola bien”, dijo Olivieri.

“La idea es seguir haciéndolo ahí, pero queremos ir trasladándonos hacia algunos lugares icónicos de la provincia, como Barreal, o por ahí de que se empiece a mover y que sea un poco nómade”, finalizó Olivieri. Por cualquier consulta comunicarse mediante las redes sociales de On Power o Juego Titán.