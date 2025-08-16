Un camión cisterna quedó varado luego de que cediera el pavimento en la intersección de calles Flores y Octavio Gil, detrás del Hiper Libertad, en Capital. El hecho ocurrió en horas de este sábado 16 de agosto de 2025 y fue registrado en imágenes y video enviados por un lector de DIARIO HUARPE.

Según se observa en un video, el vehículo quedó incrustado en la calle, con una de sus ruedas hundida y de costado, lo que dio la apariencia de un vuelco. El hundimiento del pavimento dejó al rodado inmovilizado en plena calzada.

Hasta el momento no se informó si hubo personas lesionadas como consecuencia del incidente. Vecinos de la zona señalaron el mal estado de las calles como un factor que habría influido en lo sucedido.

El episodio generó preocupación entre los transeúntes y conductores que circulan habitualmente por la zona, ya que se trata de un sector muy transitado de Capital. El vehículo permaneció varado hasta que pudiera ser retirado de la calzada.