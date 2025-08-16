La Peatonal se llenó de vida este sábado, cuando cientos de familias participaron de la gran Búsqueda del Tesoro, organizada por Grupo Huarpe, en conjunto con la Municipalidad de Capital y la Cámara de Comerciantes Unidos.

La actividad, que formó parte de los festejos por el Día del Niño, convirtió al microcentro en un verdadero escenario de color, música y diversión, donde los más pequeños fueron protagonistas.

Publicidad

En medio de juegos y sorpresas, surgió la clásica pregunta: ¿Qué querés ser cuando seas grande?. Las respuestas marcaron tendencia:

Muchos niños eligieron ser policías, reflejando la admiración por la seguridad y el cuidado de los demás. Otros se inclinaron por la medicina, inspirados en la vocación de ayudar y salvar vidas, en tanto que gran parte de las nenas se mostraron entusiasmadas con el arte, mencionando profesiones ligadas al canto y el baile.

Publicidad

De esta manera, la jornada no solo celebró a los chicos con actividades recreativas, sino que también permitió conocer sus aspiraciones, sueños y la forma en que imaginan su futuro.