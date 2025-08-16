Provinciales > Festejo de Grupo Huarpe
¿Qué querés ser cuando seas grande?: policía, lo más elegido
POR REDACCIÓN
La Peatonal se llenó de vida este sábado, cuando cientos de familias participaron de la gran Búsqueda del Tesoro, organizada por Grupo Huarpe, en conjunto con la Municipalidad de Capital y la Cámara de Comerciantes Unidos.
La actividad, que formó parte de los festejos por el Día del Niño, convirtió al microcentro en un verdadero escenario de color, música y diversión, donde los más pequeños fueron protagonistas.
En medio de juegos y sorpresas, surgió la clásica pregunta: ¿Qué querés ser cuando seas grande?. Las respuestas marcaron tendencia:
Muchos niños eligieron ser policías, reflejando la admiración por la seguridad y el cuidado de los demás. Otros se inclinaron por la medicina, inspirados en la vocación de ayudar y salvar vidas, en tanto que gran parte de las nenas se mostraron entusiasmadas con el arte, mencionando profesiones ligadas al canto y el baile.
De esta manera, la jornada no solo celebró a los chicos con actividades recreativas, sino que también permitió conocer sus aspiraciones, sueños y la forma en que imaginan su futuro.