Este sábado 16 de agosto de 2025, una nena de un año y medio murió tras caer a un canal de riego en una finca de Santa Lucía. El hecho ocurrió en inmediaciones de calle San Lorenzo y San Juan y fue su abuelo quien halló el cuerpo sin vida un kilómetro más adelante, según confirmaron fuentes judiciales a DIARIO HUARPE.

De acuerdo a la información proveniente del Ministerio Público Fiscal, la pequeña desapareció luego del almuerzo y comenzó la búsqueda de inmediato. El canal, pese a ser una sequía, transportaba gran caudal de agua y arrastró a la menor por varios metros.

Fue su abuelo quien, tras recorrer el cauce, encontró el cuerpo de la nena sin vida aproximadamente un kilómetro más adelante. Personal policial y judicial de la UFI Delitos Especiales intervinieron en el lugar para realizar el procedimiento correspondiente. El fiscal del caso fue Nicolás Schiattino

El caso generó conmoción en la comunidad de Santa Lucía, donde las autoridades continúan trabajando en las actuaciones de rigor para esclarecer las circunstancias en que se produjo el hecho.