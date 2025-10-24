Un importante operativo de la Gendarmería Nacional se desarrolló este jueves 23 al mediodía en el departamento Caucete, donde los efectivos secuestraron 17 kilos de marihuana y detuvieron a tres personas. El procedimiento tuvo lugar sobre calle Belgrano, a pocos metros de la Diagonal Sarmiento y frente a la sucursal del Correo Argentino.

La Gendarmería interceptó el auto en el cual iban a trasladar la droga a metros de la Diagonal Sarmiento.

Según fuentes del caso dijeron a DIARIO HUARPE, el cargamento de droga llegaba a la provincia a través de una encomienda proveniente de Buenos Aires, aunque su origen estaría en la provincia de Misiones. Los gendarmes, que participaron del operativo tanto uniformados como de civil, desplegaron un seguimiento controlado que culminó en la vía pública, frente a la plaza central y el edificio municipal de Caucete.

Durante la intervención hubo persecución y corridas hasta lograr la aprehensión de los involucrados. En total, fueron detenidas tres personas: un hombre y dos mujeres, una de las cuales había acudido al lugar para retirar el paquete sospechoso. Además de la droga, se secuestró dinero en efectivo, parte de él en moneda extranjera.

Contra la pared, uno de los detenidos que sería oriundo de Rivadavia.

Las pruebas de campo realizadas por personal especializado confirmaron que la sustancia secuestrada es de marihuana, con un peso total de 17 kilos. Todo el procedimiento se llevó a cabo ante la presencia de testigos civiles y bajo las directivas del Juzgado Federal, que ordenó la detención de los implicados y el secuestro de los elementos vinculados al hecho.

Los detenidos fueron trasladados al Escuadrón Núcleo en Marquesado, donde quedaron alojados e incomunicados, según la información brindada por las autoridades que trabajaron en el lugar en un procedimiento por infracción a la Ley 23.737.