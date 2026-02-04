Durante una patrulla eventual pedestre por los sectores aledaños sobre la Ruta Nacional 150, un grupo de gendarmes descubrieron una serie de petroglifos, una conana y dos piedras de morteros que posiblemente pertenezcan a habitantes de culturas originarias de la región. Los hallazgos se produjeron en la zona de Las Flores y en Angualasto (en Iglesia) por parte del personal del Escuadrón 25 de Jáchal.

Petroglifos detectados en unas rocas. Se presume pueden pertenecer a culturas anteriores a los huarpes o diaguitas.

El primer hallazgo fue el recorrido por la zona, constataron la presencia de lo que se denomina como "pinturas rupestres" o petroglifos. Estos vestigios arqueológicos representan manifestaciones artísticas y culturales de los pueblos originarios que habitaron la región.

Conanas y piedras de morteros en Angualasto.

Inmediatamente después del descubrimiento, los funcionarios se comunicaron con el Área Técnica Arqueológica de la Dirección de Patrimonio Cultural, quien orientó efectuar la georreferenciación del hallazgo para su correspondiente relevamiento y registro oficial.

En cuanto al hallazgo de Angualasto, los integrantes del Grupo Especial de Alta Montaña (GEAM) del Escuadrón 25 "Jáchal", realizaban una patrulla motorizada y pedestre en la localidad mencionada. En esa ubicación se encontraba la conana (se le llama así al recipiente de piedra utilizado para moler alimentos) y las dos piedras morteros con sus respectivas manos de piedra. Se presume que ambos elementos pertenecerían a las culturas Huarpe y Diaguita que habitaron la región cordillerana.

Dirección de Patrimonio de la provincia hará el relevamiento técnico y estudio para determinar su origen y antigüedad.

No obstante, el relevamiento técnico, la georreferenciación y preservación de los elementos serán estudiados por la Dirección de Patrimonio Cultural para determinar las características, origen y uso de los mismos.