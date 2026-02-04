San Juan recibió a los brigadistas que participaron en el combate y la contención de los incendios forestales registrados en la provincia de Chubut. La comitiva regresó luego de diez días de intenso trabajo en zonas afectadas por el fuego, en el marco de un operativo coordinado a nivel nacional.

El grupo estuvo conformado por diez efectivos especializados pertenecientes a la Dirección D9 Bomberos de la Policía de San Juan y al Grupo de Operaciones Tácticas del Servicio Penitenciario Provincial. Los brigadistas formaron parte del dispositivo desplegado para enfrentar una emergencia de gran magnitud, aportando personal capacitado y experiencia operativa.

Familiares de los bomberos esperaron ansiosos la llegada de los oficiales.

A su llegada a la provincia, los efectivos fueron recibidos por familiares y autoridades provinciales. Participaron del acto el secretario de Estado de Seguridad y Orden Público, Enrique Delgado; el jefe de Policía, Néstor Álvarez; el director del Servicio Penitenciario Provincial, Carlos Suárez; la subjefa de Policía, Cintia Álamo, y la subdirectora del SPP, Norma Iragorre.

Pamela Perea, la única bombero de la provincia que viajó a Chubut.

Durante el encuentro, Delgado destacó el rol de los brigadistas y el trabajo realizado por las Fuerzas de Seguridad sanjuaninas en un siniestro de gran escala. Por su parte, Álvarez remarcó la vocación de servicio del personal que integró la comitiva y el trabajo conjunto de las fuerzas en situaciones críticas.

A su turno, Suárez señaló la participación del Servicio Penitenciario Provincial en el operativo como un hecho relevante para la institución. Finalmente, Víctor Cabrera, quien estuvo al frente de la comitiva y participó directamente del combate del fuego, agradeció el compromiso y la labor desarrollada durante la emergencia.

Uno de los bomberos con su reconocimiento.

La intervención de los brigadistas sanjuaninos se dio tras un pedido de colaboración de las autoridades nacionales, en el marco de los incendios que afectaron amplias zonas del sur del país.

Los bomberos se reecontraron con su familia.

Integrantes de la comitiva:

Servicio Penitenciario Provincial:

Oficial Sub-Adjutor Fernández Martín César

Ayudante de 5° Pérez Miguel Ángel

Bomberos de la Policía de San Juan: