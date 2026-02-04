Un intento de robo fue frustrado este martes en el departamento Chimbas, cuando personal policial de la Comisaría 26ª ubicada en el barrio Los Tamarindos aprehendió a un joven de 18 años que había ingresado a una vivienda con fines delictivos.

El hecho ocurrió en una casa de la zona, donde el propietario, un hombre de 65 años, advirtió ruidos extraños y dio aviso a la policía. Al llegar al lugar, los efectivos sorprendieron al sospechoso que es de apellido Castro, sobre el techo del domicilio. Tenía en su poder una pava eléctrica y otros elementos que el damnificado reconoció de inmediato como de su propiedad.

Publicidad

El joven fue reducido en el lugar y trasladado a sede policial, quedando a disposición de la Justicia. Tras tomar intervención, el ayudante fiscal Emiliano Usin dispuso el inicio del procedimiento bajo el sistema de Flagrancia.

Los elementos que el sujeto había sustraído fueron recuperados y restituidos de inmediato a su dueño.