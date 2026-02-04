Un anuncio del Gobierno nacional volvió a poner a San Juan en el centro del mapa minero argentino. En el marco de la estrategia económica impulsada por el Ejecutivo, se confirmó el arribo de inversiones por un total de US$ 14.000 millones amparadas en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), entre las cuales se destaca el proyecto sanjuanino El Pachón, que prevé un desembolso de US$ 9.500 millones. Se trata de una de las iniciativas mineras más importantes de las últimas décadas y de un espaldarazo directo a la política de atracción de capitales que impulsa la administración nacional.

El anuncio no es menor para la provincia. El Pachón, ubicado en el departamento Calingasta, es uno de los grandes proyectos de cobre del país y su puesta en marcha posiciona a San Juan como un actor central en la provisión de minerales estratégicos, en un contexto global marcado por la transición energética y la creciente demanda de insumos clave para la industria tecnológica y la electromovilidad.

Desde el Gobierno nacional señalaron que la implementación del RIGI fue determinante para destrabar inversiones que permanecían en espera debido a la inestabilidad normativa de años anteriores. El régimen ofrece beneficios impositivos, previsibilidad regulatoria y estabilidad cambiaria por plazos extendidos, condiciones que resultaron decisivas para que grandes empresas y fondos internacionales avanzaran con proyectos de alto volumen de capital y ejecución a largo plazo.

El sector minero y energético concentra la mayor parte de los anuncios. Junto a El Pachón, se incluyen desarrollos en la Cuenca Neuquina vinculados al gas y el petróleo, además de iniciativas de cobre y litio en provincias del NOA y Cuyo. En ese esquema, San Juan aparece como una de las jurisdicciones mejor posicionadas por su potencial geológico, su experiencia en minería metalífera y la adhesión temprana al RIGI.

Otro eje central del anuncio es la inversión en infraestructura asociada a la exportación. Según fuentes oficiales, los proyectos contemplan mejoras en logística, obras en terminales portuarias y sistemas de transporte que permitirán reducir costos y aumentar la competitividad de la producción minera argentina en los mercados internacionales. Para el Ejecutivo, este componente es clave por el efecto multiplicador que genera sobre proveedores locales, empleo y desarrollo regional.

Desde el Ministerio de Economía destacaron que este paquete de inversiones representa apenas la primera etapa de un proceso más amplio. El objetivo es convertir a la Argentina en un exportador neto de energía y minerales críticos, aprovechando una ventana de oportunidad global. En ese marco, el proyecto El Pachón se presenta como una pieza estratégica no solo para San Juan, sino para el esquema macroeconómico nacional, por su potencial para generar divisas y empleo sostenido.

El anuncio despertó expectativas positivas en el sector empresario y en el ámbito político provincial, aunque también se advierte que los desafíos estarán en los tiempos de ejecución, la infraestructura complementaria y la coordinación entre Nación y provincia. Con todo, la confirmación de los US$ 9.500 millones para El Pachón marca un punto de inflexión y refuerza el lugar de San Juan en la agenda minera nacional, en lo que ya se perfila como uno de los primeros grandes tests de efectividad del RIGI.