En medio del debate por la reciente aprobación de la aclaratoria a la Ley de Glaciares, el exgobernador de San Juan y referente del PJ, José Luis Gioja, defendió el esquema provincial vigente y planteó diferencias con la normativa nacional. Además, aprovechó para responder a cuestionamientos de funcionarios del actual Gobierno provincial.

“En San Juan, los glaciares siempre estuvieron cuidados con la ley provincial”, afirmó Gioja en el programa Café de la Política, que se emite por HUARPE TV. En ese sentido, sostuvo que el principal problema no radica en la protección, sino en la falta de definiciones técnicas. “Más que una aclaratoria a la ley nacional, hacía falta más explicación sobre las diferencias del ambiente periglaciar”, remarcó.

El exmandatario destacó que la provincia cuenta desde hace años con herramientas propias para el control de estos ecosistemas. “Tenemos un inventario provincial y todo esto está claro en la ley local. Donde hay un glaciar inventariado por el Ianigla, que todos defendemos, también debería haber control conjunto entre ese organismo y las provincias”, planteó.

En paralelo, Gioja vinculó el desarrollo minero con el crecimiento económico de San Juan y cuestionó lo que consideró un reconocimiento insuficiente de ese proceso. “Nadie dice que la minería permitió que el producto bruto de San Juan creciera un 160% en 20 años. Parece que hay temor a reconocerlo”, afirmó.

En esa línea, defendió el impacto social de la actividad. “La vivienda digna y el trabajo digno llegaron con la minería en San Juan. Eso es una realidad que no se puede negar”, insistió, al tiempo que recordó que proyectos emblemáticos como Veladero se desarrollaron bajo la vigencia de la normativa provincial y luego la nacional.

Gioja también se refirió al debate sobre el uso del agua, uno de los ejes más sensibles en la discusión por la Ley de Glaciares. “Es lógico que genere expectativa, porque estamos hablando de un recurso clave”, señaló.

Sin embargo, uno de los puntos más duros de sus declaraciones estuvo dirigido al ministro de Producción, Gustavo Fernández, a quien cuestionó por su exposición en el plenario de comisiones de Diputados. “Decir que el gobernador va a hacer obras con la minería no es correcto. Las obras surgen de fideicomisos donde participan empresas, municipios y la provincia, que definen en conjunto cómo mejorar la vida de las comunidades”, explicó.

Las críticas continuaron con un mensaje político más amplio. “Dicen que la minería es política de Estado, pero parece que se la quieren apropiar. Si siguen así, se van a indigestar”, lanzó.

Finalmente, el exgobernador planteó la necesidad de avanzar en un modelo de mayor participación estatal en la actividad minera, tomando como referencia experiencias internacionales. “En Chile, el Estado es dueño de la mayoría de los yacimientos de cobre. Nosotros propusimos algo similar al modelo de la Empresa Nacional de Minería (Enemi), porque San Juan tampoco tiene soja ni la pampa húmeda”, concluyó.

De este modo, Gioja volvió a posicionarse en el centro del debate sobre minería y ambiente, reivindicando el rol histórico de la provincia en la regulación del sector y marcando distancia con la nueva legislación nacional.

Textuales

José Luis Gioja / Dirigente peronista