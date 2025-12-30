La ola de calor que afecta gran parte de Argentina esta semana, con máximas que alcanzan los 40℃, representa un peligro serio para la salud de perros y gatos. Estos animales tienen limitaciones para regular su temperatura corporal, por lo que es fundamental reconocer los signos tempranos de un golpe de calor para evitar consecuencias fatales.

La Comisión de Pequeños Animales del Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires (CVPBA) advirtió que el golpe de calor en mascotas es una emergencia que puede provocar la muerte en minutos. Este fenómeno se produce cuando los mecanismos naturales como el jadeo en perros y el acicalamiento en gatos resultan insuficientes para disipar el exceso de temperatura.

El veterinario Marcelo Zysman, diplomado en medicina veterinaria y certificado en analgesia y anestesia, explicó que “los perros no están preparados para disipar el calor extremo, lo padecen mucho y no tienen mecanismos muy eficientes para liberar ese calor”. Por su parte, la veterinaria Carolina Chavez, especialista en medicina felina y nutrición de carnívoros domésticos, destacó que las razas con patas cortas, pelaje abundante, cachorros, animales mayores y con enfermedades preexistentes presentan mayor vulnerabilidad.

Además, factores como la alta temperatura y humedad, la falta de ventilación, la ausencia de agua fresca y la exposición directa al sol aumentan el riesgo. Dejar a una mascota dentro de un vehículo cerrado puede ser mortal en apenas quince minutos.

¿Cómo actuar ante un golpe de calor?

Se recomienda trasladar al animal a un lugar fresco y ventilado, humedecer su cuerpo con agua a temperatura ambiente (evitando agua fría o hielo) y usar ventiladores o aire acondicionado para facilitar el enfriamiento. Es fundamental ofrecer agua en pequeñas cantidades sin forzar su ingesta.

Zysman enfatizó: “En el golpe de calor, el tiempo es casi todo; la intervención profesional lo antes posible es esencial”. Incluso si la mascota parece mejorar, la atención veterinaria inmediata es vital para evitar complicaciones posteriores.

Los síntomas de alarma que señalan desde la división animales del Gobierno porteño incluyen jadeo excesivo, letargo, inquietud, incapacidad para levantarse, convulsiones y, en casos graves, pérdida de conciencia o muerte súbita. Chavez subrayó que en gatos el jadeo es siempre una urgencia veterinaria: “Los gatos nunca deben jadear”.

El Royal Veterinary College de la Universidad de Londres recomienda enfriar especialmente abdomen, ingles y patas con agua a temperatura ambiente y utilizar ventiladores para potenciar el enfriamiento. Si la temperatura corporal supera los 40℃, es imprescindible continuar el enfriamiento y acudir al veterinario sin demora. El Dr. Jerry Klein, director veterinario del American Kennel Club, aconseja que cualquier temperatura igual o superior a 40℃ requiere atención profesional urgente.

Prevención: la mejor defensa contra el golpe de calor

Chavez aconseja mantener acceso constante a agua fresca y limpia, limpiar frecuentemente los bebederos y ofrecer alimentos naturales. Es clave evitar dejar a las mascotas en espacios cerrados o bajo el sol, limitar la actividad física en horas de calor intenso y realizar paseos temprano en la mañana o al anochecer.

También se recomienda colocar toallas húmedas en las zonas donde los animales descansan y dejar recipientes con agua para que los perros mojen sus patas. Para animales callejeros, lo ideal es dejar agua en áreas sombreadas. National Geographic recuerda que el pelaje actúa como aislante natural y no debe raparse en verano para protegerlos de quemaduras solares.

Finalmente, nunca deje a su mascota dentro de un vehículo cerrado durante el calor. Mantener perros y gatos frescos durante esta ola de calor puede salvarles la vida. Ante cualquier signo preocupante, la consulta veterinaria inmediata es imprescindible.