Este viernes se conoció la condena para un hombre que había golpeado a su pareja luego de que una discusión subiera de tono. Ella se encontraba festejando su cumpleaños con familiares, que al sentir incomodidad por la discusión, decidieron retirarse. Su hija dio aviso a la Policía de San Juan y pudo salvarla de algo peor. El imputado tendrá una condena de siete meses de prisión condicional, es decir, no irá a la cárcel.

El hecho ocurrió el pasado 26 de julio, pasadas las 23 horas, cuando la víctima festejaba junto a sus familiares y amigos su cumpleaños, estando presente también la pareja de la mujer. El hombre comenzó una discusión que provocó que as personas del lugar sintieran incomodidad y se retiraran del lugar. Cuando se encontraban solos, el agresor comenzó a pegarle con el puño en distintas partes del cuerpo, ocasionándole un sangrado en su rostro.

El violento la golpeaba diciéndole “Te voy a matar a vos y a tu hija, vos no me conocés, nadie sabe quién soy”. La víctima, como pudo, pidió ayuda a su hija que se encontraba en la otra habitación. Cuando la chica preguntó si estaba todo bien, el agresor tomó a su pareja del cuello y la amenazó para que le dijera a su hija que no pasaba nada.

Pese a la falsa respuesta de la madre, la hija decidió realizar el llamado al 911. Luego de que se calmara un poco la situación, la víctima pudo salir y se percató de que un móvil estaba fuera de su vivienda. Los uniformados procedieron a la aprehensión del hombre, poniéndolo en manos de la justicia.

Bajo procedimiento de Flagrancia fue condenado el victimario a siete meses de prisión condicional, prohibición de acercamiento de 200 metros y prohibición de contacto, pero no irá a la cárcel. El fiscal del caso fue Cristian Catalano y el ayudante fiscal Pablo Ferrer.