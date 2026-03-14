Gonzalo Ponce: el chef que regresó a San Juan tras cocinarle a presidentes y famosos

A los 39 años, el sanjuanino Gonzalo Ponce decidió que el prestigio internacional no superaba el valor de sus raíces. Tras formarse en la escuela de Enología y la Universidad Católica de Cuyo, donde integró la segunda camada de egresados entre 2004 y 2005, el cocinero que recorrió el país de Ushuaia al norte y trabajó en México, Perú y Colombia, regresó a San Juan Capital.

Su vocación nació junto a su abuela, Lidia Rosa Gil, apodada “Nena”, quien lo sentaba a pelar habas y arvejas con un simple: “Vení, ayúdame con esto”. A los 15 años, ella sentenció: “Vos tenés que aprender a cocinar. Te vas a desenvolver mejor”.

Su carrera, que incluyó estudios de bromatología, lo llevó a codearse con la élite global. En 2010, desde el Hotel Del Bono Park, cocinó para Néstor y Cristina Kirchner y para Lula. Más tarde, en Buenos Aires, sirvió a Mauricio Macri y, en 2018, preparó un menú para Andrés Manuel López Obrador en México.

Sus platos llegaron a Julia Roberts en un evento de Lancôme, a Ricardo Montaner y a Diego Maradona, a quien atendió tanto en San Juan como en un country de San Isidro. Debido al estricto protocolo, no existen fotos de estos encuentros porque les retiraban los teléfonos móviles al ingresar.

Publicidad

Sin embargo, la distancia le cobró un precio alto. Mientras vivía en Buenos Aires, a los 22 años, recibió la noticia del fallecimiento de su abuela. Ponce recordó que “una de las peores cosas que me pasó fue estar viviendo allá y que me llamaran para decirme que había muerto”, aunque lo calma saber que ella le dio su bendición profesional antes de partir.

Tras este recorrido por hoteles de lujo y cinco estrellas, regresó para abrir Nena Chill en el barrio Villa Mallea, específicamente en la casa de su tía abuela. El nombre surgió de una foto de "Nena" joven de picnic en las sierras de Córdoba: “Está muy chill el asunto”, describió Gonzalo sobre esa imagen que hoy define su espacio para solo 20 comensales.

El proyecto ofrece un menú de degustación que reinterpreta sabores regionales con técnicas sofisticadas. Ponce aclaró que la propuesta “va a ser dinámica”, cambiando cada dos meses o incluso antes, según la disponibilidad de materia prima estacional.

Instalado en su provincia, el chef concluyó con firmeza: “No cambio nada de eso por estar acá en mi provincia, en mi país, apostando a lo mío”, asegurando que “nada cambia la alegría de cocinar en San Juan”.

Fuente: TN