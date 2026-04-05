El tenis argentino vuelve a sonreír y esta vez de la mano de un luchador incansable. Este domingo, Mariano Navone (60°) logró quebrar el maleficio y se alzó con el primer título ATP de su carrera al conquistar el torneo de Bucarest. En una final no apta para cardíacos, el bonaerense derrotó al español Daniel Mérida (136°) por 6-2, 4-6 y 7-5.

Para Navone, la tercera fue finalmente la vencida. Luego de haber tropezado en dos finales consecutivas durante el 2024, el tenista de 23 años demostró una madurez asombrosa para cerrar un partido que se le puso cuesta arriba en el set definitivo, pero que terminó celebrando con el alma en polvo de ladrillo rumano.

El presente del tenista argentino no es casualidad. Tras haber ganado recientemente el Challenger de Punta Cana, el jugador comenzó una etapa renovada bajo la dirección técnica de un histórico del tenis nacional: Alberto "Luli" Mancini. La mano del nuevo entrenador se hizo sentir rápidamente, dotando a Mariano de una agresividad y una mentalidad ganadora que fueron claves para aguantar los embates de Mérida en la final.

Con esta victoria, Navone no solo suma su primera copa a las vitrinas, sino que también pegará un salto importante en el ranking mundial, consolidándose como una de las raquetas más firmes de la "Legión Argentina". Su entrega y su amplio recorrido en el circuito Challenger finalmente dieron sus frutos en el máximo nivel del circuito profesional.