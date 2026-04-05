Al menos 37 personas resultaron heridas tras el derrumbe de una rueda de la fortuna en un parque de diversiones de India, en medio de una jornada con alta concurrencia de público. El episodio generó escenas de pánico y desesperación entre quienes se encontraban en el predio.

El hecho ocurrió durante una feria en el estado de Uttar Pradesh, cuando unas 70 personas se encontraban a bordo de la estructura, que colapsó de manera repentina mientras estaba en funcionamiento. Algunos ocupantes salieron despedidos, mientras que otros quedaron atrapados entre los restos del juego.

De acuerdo a los primeros testimonios, la rueda había dado apenas algunas vueltas cuando comenzaron a escucharse ruidos extraños y crujidos. Pese a las advertencias de los pasajeros, el sistema no fue detenido a tiempo y la estructura terminó cediendo.

Tras el derrumbe, se desplegó un amplio operativo de emergencia con la participación de rescatistas, policías y vecinos, que colaboraron para asistir a los heridos. Las víctimas fueron trasladadas a centros de salud cercanos y al menos diez permanecen en estado crítico.

Las autoridades ordenaron la clausura preventiva del parque mientras avanzan las pericias para determinar las causas del accidente, en un nuevo episodio que pone en debate las condiciones de seguridad en este tipo de atracciones.