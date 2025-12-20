Autoridades en salud y especialistas en infectología advirtieron sobre la importancia de la vacunación antigripal y el mantenimiento de prácticas de higiene respiratoria para evitar la propagación de la influenza A H3N2, conocida popularmente como “Gripe K”, tras su confirmación en circulación en Argentina.

La vacunación fue señalada como la principal herramienta de prevención, especialmente para los sectores más vulnerables de la población, entre ellos adultos mayores, niños pequeños, embarazadas y personas con enfermedades crónicas. Además, se destacó que la vacuna contra la gripe disponible en el país debe aplicarse una vez al año para tener efecto protector.

Asimismo, los especialistas resaltaron que, si bien el uso de barbijo no se plantea como obligatorio para toda la población, sí es recomendable para personas con factores de riesgo y en situaciones de contagio o aglomeraciones, como medida adicional de protección.

Entre las prácticas higiénicas sugeridas para reducir la transmisión se encuentran lavado frecuente de manos, cubrirse la boca al toser o estornudar y evitar contacto cercano en espacios cerrados o concurridos. También se hizo hincapié en la ventilación cruzada en ambientes interiores para minimizar la concentración de virus en el aire.

Las advertencias se dan en un contexto donde se espera que la circulación de la Gripe K pueda aumentar más allá de lo habitual y adelantarse en el calendario estacional de virus respiratorios, similar a lo observado en otras regiones del hemisferio norte. Por ello, la combinación de vacunación y medidas de cuidado colectivo es considerada la estrategia más eficaz para mitigar el impacto sanitario.

Especialistas también señalaron que, aunque no hay que alarmarse, es clave informar a la población sobre signos de alerta, sobre todo en quienes presentan síntomas más severos o pertenecen a grupos con mayores riesgos de complicaciones.

En resumen, la recomendación central es completar el ciclo de vacunación antigripal y mantener medidas de higiene respiratoria para proteger tanto a individuos como a comunidades frente a la circulación de la Gripe K en la temporada actual.