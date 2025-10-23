"Guerreras K-Pop" llega a San Juan con un show en vivo para niños

El espectáculo "Guerreras K-Pop Tributo" se presentará el domingo 9 de noviembre a las 20:00 horas en la Sala Del Sol, ubicada en Avenida Guillermo Rawson Sur 1302 de la Ciudad de San Juan. El evento forma parte del "Halloween Kids Fest", una propuesta que integra diversas actividades temáticas dirigidas al público familiar.

La programación incluirá presentaciones de personajes caracterizados como Mickey, Minnie, Merlina, superhéroes y piratas, culminando con el show en vivo del tributo a las "Guerreras K-Pop". Adicionalmente, se dispondrán espacios interactivos con juegos, stand de glitter, maquillaje FX, sector de fotografías y un candy & snack bar.

Los valores de acceso están establecidos en doce mil pesos para el sector VIP y ocho mil pesos para platea general, con ubicación por orden de llegada. Los tickets se encuentran disponibles a través de la plataforma EntradaWeb.com, anunciándose la futura habilitación de puntos de venta físicos.

Se ofrecerá una experiencia especial para seguidores del K-Pop a un valor de cinco mil pesos por persona, que incluirá encuentro con las artistas, sesión de fotografías, firma de autógrafos y servicio de maquillaje sin cargo. Esta modalidad contará con un límite de cien tickets en su primera etapa de venta.

El evento está definido como apto para toda la familia, con ingreso gratuito para menores de dos años y requerimiento de ticket a partir de esa edad. Se incentivará la asistencia con disfraces mediante sorteos y premios para los participantes.