Guillermo Francella contó que usa nombres falsos para espiar qué se dice de él en redes sociales

Guillermo Francella visitó el programa Nadie Dice Nada en Luzu TV, brindando una entrevista extensa en la que sorprendió con una revelación al dar a conocer su secreto para saber todo lo que sucede en las plataformas digitales: “Me divierte”.

Durante la charla previa al estreno de su obra Desde el Jardín, que llegará el 28 de marzo al Teatro Metropolitan, el actor reveló un dato desconocido sobre él y su llegada fue asociada al concepto de "Aura", término que se volvió furor a principios de año. Él definió esta magia asegurando que “es como ángel, como carisma, una magia... Se tiene o no se tiene", reflexionando que "uno a veces se pregunta si el ángel o el aura es innata o adquirida".

Para el artista, la "impresión de que es innata; es como alguien que es gracioso naturalmente" y se cuestionó: "¿Quién te enseña a ser gracioso? ¿Qué docencia hay para que tengas simpatía o gracia?". Sobre sus señales antes de actuar, aseguró que “yo me daba cuenta de que algo pasaba” cuando contaba anécdotas en su casa, sintiendo que “había un nichito para explorar”.

A pesar de su vasta trayectoria, se describió como un profesional meticuloso y obsesivo, confesando que “a veces me gustaría estar más relajado a esta altura de mi vida, pero es algo que está en mi ADN y es más fuerte que yo”.

Respecto a la fama y la exposición constante, reconoció que “a veces sí es agotador. Sí, mentirte no te puedo mentir, pero es todo amor. Todo lo que recibo es amor. Y no solamente como dijiste vos, del abuelo al nieto, sino que también es tanto el cariño que no hay modo de no contribuir al placer de alguien que se acerque“.

El intérprete de Eliseo en El Encargado reveló que habita el mundo digital bajo seudónimos que define como “nombres raros de fantasía”, aclarando que los usa exclusivamente con un fin recreativo “para ver reels, para pelot**”**.

Su algoritmo mezcla videos de perros, bebés, fútbol y entrevistas a colegas, mientras él sostiene que “me divierte ver qué pasa, pero no quiero que me sigan ni tener que responder mensajes. Me gusta ser un observador“.

Sobre su falta de interacción pública, bromeó con que “no comento porque cuando lo hago me llaman ellos y me dicen: ‘Te leemos nosotros solos’”, en referencia a la vigilancia de sus hijos, y concluyó que prefiere el margen de la exposición porque “me aconsejan que es un ambiente tan tóxico que no tengo ganas; hoy siento que es más costo que beneficio”.

Finalmente, recibió la sorpresa de Florencia Peña, su compañera en el éxito televisivo de principios de los 2000, Casados con hijos, para recordar su química legendaria que pasó de la tele al Gran Rex.

Recordaron que el inicio fue un experimento: “Ese sketch fue tipo ‘bueno, prueben este sketch’ y el de Sambucetti [de Poné a Francella] fue como tipo ‘bueno, pruébenlo a ver’ y fue tremendo”.

Francella destacó que el secreto fue la humanidad detrás de la incorrección, señalando que “Pepe la mira como diciendo ‘Bueno, Moni, si te querés ir’ y te parte el corazón porque los querés... son divinos juntos”. La charla cerró con el actor deseándole a su colega “toda la merda del mundo”.