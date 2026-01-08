Gustavo Cabral, de ser compañero de Messi a firmar por Almirante Brown

El mercado de pases del ascenso argentino sumó una incorporación histórica con el regreso de Gustavo Cabral a sus orígenes. A los 39 años, el defensor central selló su vínculo con Almirante Brown hasta diciembre de 2026, cumpliendo el deseo de vestir la camiseta del club de su barrio. Para el "Sargento", este desembarco representa un sueño cumplido tras una vasta trayectoria en la élite internacional.

Cabral inició su camino profesional en Racing Club en 2003, logrando una jerarquía que lo llevó a ser pieza clave de la Selección Argentina Sub-20. Con la Albiceleste, se consagró campeón del mundo en Holanda 2005, compartiendo equipo con figuras como Lionel Messi y Sergio Agüero. Posteriormente, se integró a River Plate, donde bajo la conducción técnica de Diego Simeone obtuvo el título del Torneo Clausura 2008.

Publicidad

Su recorrido en el exterior incluyó a Estudiantes Tecos en México y una etapa de siete temporadas en el Celta de Vigo de España, donde fue referente en la máxima categoría. Luego regresó a tierras aztecas para defender al Pachuca, club con el que se coronó campeón de la Liga MX en 2022.

Ante este histórico retorno, la institución le dedicó el siguiente mensaje: "Bienvenido a tu barrio, a tu casa, a tu lugar en el mundo". Con este refuerzo de lujo, el club apuesta a su liderazgo para buscar protagonismo en el torneo.