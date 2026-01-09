Yanina Latorre chicaneó a Maru Botana en su reencuentro tras su pelea

El estudio de MasterChef Celebrity fue el escenario de un reencuentro cargado de historia entre Yanina Latorre y Maru Botana. Ambas se incorporaron al certamen como reemplazos: la conductora de SQP ocupó el lugar de Maxi López —quien viajó por el nacimiento de su hijo Lando—, mientras que la pastelera tomó el puesto de Damián Betular en el jurado.

Este cruce revivió un conflicto de más de tres décadas que se originó cuando eran compañeras de universidad, donde Latorre asegura haber sufrido hostigamiento, versión que Botana niega.

La tensión estalló al inicio de la gala cuando Wanda Nara consultó si les daba miedo cocinar frente a Maru. Latorre respondió con ironía: “Con el dulce da miedo… con Maru sí”. Segundos después, la participante lanzó una advertencia directa: “Espero que seas objetiva”, a lo que la chef contestó secamente: “Obvio, siempre”. Ante el clima gélido, la conductora intervino preguntándole al Turco Husaín: “Nuestro jurado es muy objetivo, ¿o no, Turco?”.

Al momento de presentar su plato —una bondiola envuelta en panceta con acompañamientos ahumados—, Yanina confesó: "me siento pequeña frente al jurado". La evaluación fue estrictamente técnica; Botana sugirió cambios en la guarnición que la participante desestimó por haber cocinado puré previamente. Tras un breve intercambio sobre la panceta, la chef cerró la devolución con un contundente “Muy bien”.