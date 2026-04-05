Este domingo por la tarde, la Policía de San Juan encontró un cuerpo sin vida en el departamento 25 de Mayo y se investiga si se trata de Alberto Quiroga, el fotógrafo de 34 años que era buscado desde fines de marzo.

Según confirmaron fuentes calificadas a DIARIO HUARPE, el hallazgo se produjo cerca de las 17:30, tras un llamado anónimo al 911 que alertó sobre la presencia de una persona sin vida en la zona de Calle 6 y Costa Canal. Hasta el lugar acudió personal de la Comisaría 10ª, que confirmó la existencia del cuerpo.

El cadáver fue encontrado junto a una motocicleta, que sería la misma en la que se movilizaba Quiroga. El perímetro fue cercado y se aguardaba la llegada de Criminalística para avanzar con las pericias correspondientes. “El lugar está preservado y no hemos ingresado hasta que trabaje el personal especializado”, explicaron. Además, indicaron que aún no se puede determinar si el cuerpo presenta signos de violencia.

La desaparición de Quiroga mantiene en alerta a San Juan desde el domingo 29 de marzo, luego de haber sido visto por última vez el sábado 28 en La Chimbera, también en el departamento 25 de Mayo, donde trabajaba como fotógrafo en un evento social.

Tras su desaparición, se activó el programa “San Juan Te Busca” y se desplegó un operativo que incluyó rastrillajes y allanamientos en zonas rurales. En ese contexto, fueron detenidas dos personas y se secuestraron teléfonos celulares enterrados, elementos que forman parte de la investigación.

Con el hallazgo de este domingo, la causa entra en una nueva etapa, a la espera de la identificación oficial del cuerpo y de los resultados de las pericias que permitan determinar las circunstancias del hecho.